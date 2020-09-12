مطروح تستقبل فعاليات برنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمطروح فعاليات برنامج اهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية والذى تنظمة وزارة الشباب والرياضة.





وفي هذا الإطار استقبلت مطروح مساء أمس الجمعة الفوج الاول من المشاركين في البرنامج حيث تم تسكينهم وعقد اجتماع مع المشاركين لتعريفهم بالبرنامج .





وقال خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح ان فاعليات برنامج اهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية مقام برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.





واضاف ان البرنامج يهدف للتفاعل بين أبناء المحافظات الحدودية بمصر والتعريف بالمقومات السياحية التي تمتلكها هذه المحافظات.



