الكنيست يناقش مشروع تشكيل لجنة تحقيق مع رجال تطبيق القانون في إسرائيل

يعتزم الكنيست، التصويت يوم الأربعاء المقبل، على مشروع قانون يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع رجال تطبيق القانون في إسرائيل.

ومنذ الكشف، خلال أحد التقارير الصحفية، أن النيابة أخفت شبهات جنائية ضد محققين في أحد الملفات ضد نتنياهو، هاجم أعضاء الليكود بشدة رجال إنفاذ القانون، والذين هاجمهم نتنياهو أيضًا.

وكتب النائب بتسلئيل سموتريش، عبر حسابه في تويتر "سنقف أمام الاختبار عندما يتم استعراض مشروعي لإقامة لجنة تحقيق برلمانية للتصويت أمام الهيئة العامة هل سيبقى هذا في إطار الكلام أم يتحول هذا أخيرًا إلى أفعال".

وسيشكل التصويت في الهيئة العامة تحديًا أمام الائتلاف والليكود، حيث هاجم عدد من أعضاء الليكود بشدة النيابة هذا الأسبوع.



