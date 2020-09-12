الغضبان: الانتهاء من إنشاء بازار بورسعيد الجديد الشهر القادم بحي العرب

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أنه جار الانتهاء من إنشاء بازار بورسعيد الجديد والذي يضم أسوق الخضار والفاكهة واللحوم وأنشطة أخرى طبقا لتصميمات على أعلى مستوى، خلال الشهر القادم، وذلك فى إطار الارتقاء بالأسواق التى تلبى احتياجات المواطنين لتوفر خدمات متميزة تتناسب مع المشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد، وضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية التى تسبب التكدس والازدحام.





وأوضح محافظ بورسعيد ، أن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء البازار الجديد بلغت ٩٥٪، لافتا إلى أن المحافظة تشهد حاليا إنشاء وتطوير حوالى ١٦ سوقا بكل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.







