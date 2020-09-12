الغضبان: الانتهاء من إنشاء بازار بورسعيد الجديد الشهر القادم بحي العرب

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أنه جار الانتهاء من إنشاء بازار بورسعيد الجديد والذي يضم أسوق الخضار والفاكهة واللحوم وأنشطة أخرى طبقا لتصميمات على أعلى مستوى، خلال الشهر القادم، وذلك فى إطار الارتقاء بالأسواق التى تلبى احتياجات المواطنين لتوفر خدمات متميزة تتناسب مع المشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد، وضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية التى تسبب التكدس والازدحام.
وأوضح محافظ بورسعيد، أن نسبة التنفيذ بمشروع إنشاء البازار الجديد بلغت ٩٥٪، لافتا إلى أن المحافظة تشهد حاليا إنشاء وتطوير حوالى ١٦ سوقا بكل أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.
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ولفت اللواء عادل الغضبان، إلى أن الهدف من الارتقاء بالأسواق هو تلبية احتياجات المواطنين بما يوفر كل سبل الراحة لهم، مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة تماشيا مع جهود الدولة لوضع بورسعيد على طريق التنمية المستدامة، موضحا أن البازار الجديد صمم على أعلى طراز على غرار سوق الأسماك والذى يعتبر واجهة مميزة لبورسعيد أمام زارها بالإضافة إلى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.