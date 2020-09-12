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فيديو جراف

فيديو جراف.. تعرف على حوافز الدولة الجديدة بشأن قانون التصالح

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:58 م
حوافز قانون التصالح
حوافز قانون التصالح
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ايمان عبداللطيف
مخالفات البناء ، واحدة من أخطر الملفات التى تتصدى لها الدولة فى الوقت الراهن ، وأثار قانون التصالح الكثير من الجدل والتساؤلات والغضب.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أن الدولة تسعى للقضاءعلى ظاهرة مخالفات البناء التى أصبحت تواجه مصر وتشوه الشكل الجمالى الخاص بها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة في سباق شاق جدا لملاحقة المخالفين وإنهاء تلك المخالفات، للحفاظ على الأراضي الزراعية ورؤية الدولة في التنمية الشاملة.


وأن هدف الحكومة هو الحفاظ على كنز مصر، ولمزيد من التفاصيل حول حوافز الدولة الجديدة بشأن قانون التصالح، شاهد الفيديو جراف التالى.
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