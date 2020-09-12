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محافظات

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتفقد تطوير شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أجرى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بجوله تفقدية صباح اليوم، بشارع عبد السلام الشاذلي أحد أهم الشوارع الرئيسية بمدينة دمنهور العاصمة والمقرر تطويره ورفع كفاءته كأحدث النماذج العالمية بطول 2.5 كم فى كل اتجاه متفرع منه بتكلفة 15 مليون جنيه.

 وتابع المحافظ، بداية أعمال التطوير والذى يشمل تطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكوريه وتشجير ورصف وارصفة وبلدورات ومحطات انتظار للأتوبيسات والسيارات على أعلى مستوى بالتنسيق مع احد المكاتب الاستشارية الكبرى لوضع أفضل تصور، مشيرًا إلى أن سيتم تنفيذ الأعمال من خلال مشروع الرصف الإنتاجي بالمحافظة.

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وأكد محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من كافة اعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات وتحول رقمي خلال الفترة الماضية، ووجه بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد بثلاثة اشهر مع عمل اسوار على الاراضى الفضاء وكذا الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة

رافق المحافظ، المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، والعميد جميل عبد السلام مدير إدارة مرور البحيرة، المهندس سيد مرعى مدير مشروع الرصف، الدكتور وليد الشرمة استشاري مشروع التطوير.

بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتفقد تطوير شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور
بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتفقد تطوير شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور
بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ البحيرة يتفقد تطوير شارع عبد السلام الشاذلي بدمنهور
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