بعد شكاوى عدم توافر مصل العقرب.. مدير صحة مطروح يحيل العاملين بوحدة النجيلة للتحقيق

قرر الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح إحالة العاملين بالوحدة الصحية بالنجيلة القبلية للتحقيق وذلك بعد شكوى أحد المواطنين بعدم وجود مصل العقرب في الوحدة الصحية بالنجيلة عند توجهه للوحدة الصحية.





وأضاف الدكتور البلتاجى أنه لن يتم التهاون مع أي مقصر فى عمله حفاظا على صحة المواطنين واستمرارا للعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.









وأكد الدكتور محمد علي وكيل مديرية الصحة بمطروح أنه تم الاستجابة لشكوى مواطنى مدينة النجيلة من عدم وجود او توافر أمصال لدغ الحيات والعقارب بالوحدة الصحية بالنجيلة القبلية وعدم وجود العاملين بالوحدة مما يضطر الموطن للذهاب الى مطروح.





وأضاف أنه بعد بحث الشكوى تم التأكد من وجود تقصير من العاملين بالوحدة الصحية حيث تم رفع تقرير مفصل بالواقعة لوكيل وزارة الصحة بمطروح والذى قرر إحالتهم للتحقيق .





وأوضح أنه تم إحالة مدير الوحدة و4 من أطقم التمريض و4 صيادلة نظرا لتكرار الواقعة بعدم تواجدهم للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، لافتا إلى أنه سيتم متابعة توافر المصل بالوحدة الصحية بالنجيلة القبلية كذا متابعة الأعمال بالوحدة و تواجد الأطقم الطبية.





كان أهالى النجيلة تقدموا بشكوى متكررة من وحدة النجيلة القبلية من عدم وجود أو توافر أمصال لدغ الحيات والعقارب و فى حاله وجودها لا يوجد موظف مما يضطر المواطن للذهاب الى مطروح وتكلف العديد من المصاريف لأن مثل هذه الحالات لا تحتمل التأخير اخرها سيدة تعانى من لدغ عقرب تنتظر ثلاث ساعات دون جدوى مما تضطر الأهل للذهاب بها الى مطروح.