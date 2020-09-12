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رياضة

ننشر آخر كلمات عزمى مجاهد لـ صدى البلد عن الزمالك مع كأس السوبر الأفريقى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:56 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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منتصر الرفاعى
حصل "صدى البلد" على صورة حصرية التقطها الراحل عزمى مجاهد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق للكرة الطائرة، فى شهر نوفمبر الماضى مع كأس السوبر الأفريقى المتوج به الزمالك.


وحرص عزمى مجاهد على التقاط صورة تذكارية مع كأس السوبر الأفريقى المتوج به الزمالك على حساب الترجى التونسى فى الرابع عشر من فبراير الماضى بالدوحة، وذلك أثناء مرافقة الكأس على متن الطائرة المتجهة لأبوظبى قبل لقاء السوبر المحلى بين الزمالك والأهلي.


وأبدى الراحل سعادة كبيرة لـ"صدى البلد" الذي التقطت الصورة له بتتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقى، وكذلك التتويج بعد ذلك بلقب السوبر المصري على حساب الأهلى بالإمارات بعدها بستة أيام فقط، مؤكدا أن الزمالك المرعب قد عاد فى فبراير السعيد.


كان الراحل دخل أحد مستشفيات المهندسين للعلاج من فيروس كورونا، ووافته المنية بعد رحلة من التعب والمعاناة.


 يذكر أن عزمي مجاهد توج كأحسن لاعب كرة طائرة في أفريقيا عام 1974، وأحسن لاعب في مصر عدة مرات، وحظي بشرف حمل شارة قيادة منتخب مصر وفريق الزمالك 16 عاما حقق خلالها 12 بطولة دوري وكأس، و8 بطولات أفريقية و3 بطولات عربية على مستوى المنتخب.


لعب مجاهد أيضا في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.


خلال السبعينيات كان مجاهد متوجا ببطولة أفريقيا ولعب في كأس العالم، بينما كانت كرة القدم في مصر غارقة في المحلية بشكل كبير بعد فشل الوصول إلى المونديال مرتين في ألمانيا 1974 والأرجنتين 1978، والإخفاق الأكبر في بطولة أمم أفريقيا 1974، وإخفاق مماثل على مستوى الأندية ماعدا التتويج الأفريقي للإسماعيلي عام 1969.


حقق عزمي مجاهد الاستثناء خلال تلك الفترة مع الزمالك ومنتخب الطائرة الذي حقق كل المتاح تقريبا خلال تلك المرحلة التي أعقبت استفاقة البلاد من هزيمة 1967 بنشوة انتصار 1973.


وتوج مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 أوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد جميع البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب.
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