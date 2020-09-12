90 ألفا من أخصبها.. أستاذ اقتصاد: مصر فقدت 800 ألف فدان زراعي على مدار 40 سنة

قال الدكتور أحمد عاشور، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومى، إن واحدا من أهم المؤتمرات التى شهدتها مصر خلال الأسبوع الحالى هو توضيح رئيس الوزراء لجميع الحقائق الخاصة بمخالفات المبانى على الأراضى الزراعية، سواء كانت أراضى الدولة واحدة من تلك المخالفات أو المبانى التى تمت بدون ترخيص.









وأضاف "عاشور"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع تلك الأمور التى تسببت بها العشوائية فى البناء بمصر أفقدت مصر حوالى 800 ألف فدان من الأراضى الزراعية على مدار 40 سنة سابقة، منها حوالى 90 ألف فدان من أخصب الأراضى الزراعية.









وأوضح أن التكلفة التقديرية الخاصة بحجم الخسائر الخاصة بالأراضى الزراعية وصلت إلى نحو 18 مليار جنيه فقدتها مصر لاستصلاحها مرة أخرى، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أشار بصورة واضحة جدا إلى أن مخالفات البناء قامت بالمضاعفة على المرافق العامة بصورة واضحة جدا.









وأكد أن البناء العشوائى تمثل بصورة واضحة جدا فى أماكن كان مخططا لها، مشيرا إلى أن الإسكان العشوائى وصلها إلى مليون وحدة سكنية لبعض المناطق، حيث إن ذلك أخذ من المرافق الأساسية من الكتل السكنية.