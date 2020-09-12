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فن

المنتج أحمد مصطفى يبدأ التحضير لأغنية جديدة بعنوان هعيش كده

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:21 م
المنتج الفني أحمد
المنتج الفني أحمد مصطفى
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محمد نحلة
كشف المنتج الفني أحمد مصطفى، عن بدء تحضيره لأغنية جديدة بعنوان "هعيش كدة" والمقرر البدء في تسجلها  خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أقل تقدير بعد الاستقرار بشكل نهائي علي أداء الأغنية بصوت المطرب الشاب حسام الدين مصطفى. 

وقال أحمد مصطفى، إن الأغنية من كلماته وغناء والحان حسام الدين مصطفى، وتتحدث عن موضوع هام يشغل الجميع وسيكون نقله في عالم الغناء من حيث الكلمات والألحان ومن المتوقع أن ينتج للأغنية فيديو أيضًا.

وأضاف منتج "هعيش كدة" بأنه تعاقد مع المطرب حسام الدين مصطفى، على عدد من الأغاني الأخرى إيمانًا بموهبته.

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