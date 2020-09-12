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تعليم

حازم راشد وكيلًا لتربية عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:22 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتجديد تعيين الدكتور، حازم محمود راشد وكيلًا لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة عين شمس لمدة ثلاثة أعوام.

جدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة هالة محمود محمد خلف الاستاذ بقسم التاريخ بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم لمدة عام.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة صفاء على أحمد عفيفى الاستاذ بقسم علم النفس التربوى رئيسا لمجلس القسم لمدة عام.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة رنده محمد فوزى حسين الاستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية التربية رئيسا ً لمجلس القسم لمدة عام.

كما أصدر سيادته قرارا بتعيين ا.د. حسن محمد عبد المقصود رئيسًا لمجلس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية لمدة ثلاثة أعوام.

كما أصدر قرارا بقيام د. معتز محمد  عبيد أحمد الاستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسى بكلية التربية بأعمال رئيس مجلس القسم لمدة عام.

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