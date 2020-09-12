حازم راشد وكيلًا لتربية عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتجديد تعيين الدكتور، حازم محمود راشد وكيلًا لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة عين شمس لمدة ثلاثة أعوام.
جدير بالذكر أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بتعيين الدكتورة هالة محمود محمد خلف الاستاذ بقسم التاريخ بكلية التربية رئيسًا لمجلس القسم لمدة عام.
كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة صفاء على أحمد عفيفى الاستاذ بقسم علم النفس التربوى رئيسا لمجلس القسم لمدة عام.
كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة رنده محمد فوزى حسين الاستاذ بقسم اللغة الألمانية بكلية التربية رئيسا ً لمجلس القسم لمدة عام.
كما أصدر سيادته قرارا بتعيين ا.د. حسن محمد عبد المقصود رئيسًا لمجلس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية لمدة ثلاثة أعوام.
كما أصدر قرارا بقيام د. معتز محمد عبيد أحمد الاستاذ المساعد بقسم الصحة النفسية والإرشاد النفسى بكلية التربية بأعمال رئيس مجلس القسم لمدة عام.