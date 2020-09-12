أستاذ إدارة إستراتيجية: 2 مليون و900 ألف حالة.. حجم التعدى على الأراضى الزراعية

وفى ذلك السياق، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء له مع عدد من كبار الكاتب والصحفيين والإعلاميين بمحافظة القليوبية، أبرز النقاط المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية.