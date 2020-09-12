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أستاذ إدارة إستراتيجية: 2 مليون و900 ألف حالة.. حجم التعدى على الأراضى الزراعية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:35 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد جنيدى، أستاذ الإدارة الإستراتيجية، إن قانون التصالح من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير على أرض الواقع سواء من الحكومة أو المواطنين، مشيرا إلى أنه فى البداية كان من ضمن معوقات التنمية؛ التعدى على الأراضى الزراعية والبناء العشوائي غير المخطط.


وأضاف "جنيدى"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل من يناير 2011 إلى يوليو 2018 إلى 2 مليون و900 ألف حالة تعدٍ، كما أنه تم فقدان 90 ألف فدان منها، و400 ألف فدان من الأراضى.


وأكد أنه كان لابد من تدخل الدولة فى ذلك الأمر وتشريع حازم لمعالجته، ومنه أقرت قانون التصالح فى مخالفات البناء.


وفى ذلك السياق، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء له مع عدد من كبار الكاتب والصحفيين والإعلاميين بمحافظة القليوبية، أبرز النقاط المتعلقة بملف التصالح فى مخالفات البناء، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية.
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