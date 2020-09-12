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أستاذ إدارة أعمال: الالتزام في تسليم العقارات يساعد في زيادة قاعدة البيانات للعملاء

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:30 م
استاذ إدارة أعمال
استاذ إدارة أعمال
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة ناهد سليم ، أستاذ إدارة الأعمال ، حول التسويق للمشروعات العقارية الجديدة ، بـ العاصمة الادارية ، إن من الضروري الاخذ برأي العملاء ، وتطوير تلك الأفكار ، وفقا لدراسة أجرتها ، وذلك لتوطيد العلاقة مع العملاء.

وأضافت الدكتورة ناهد سليم ، خلال حوارها لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن الاهتمام بأفكار العملاء ، يخلق ميزة تنافسية للشركات والمؤسسات ، من خلال العملاء ، وقواعد البيانات ، موضحة ضرورة الالتزام .

وأشارت استاذة الاعمال ، إلى أنه من الضروري أن تنشأ المؤسسات الجديدة بالعاصمة الادارية ، نظام بقواعد بيانات كاملة ، لتدريب الموارد البشرية بالخدمة من خلاله .

وأوضحت "سليم" ، أن الالتزام في تسليم العقارات يساعد في زيادة قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء .

وتابعت "سليم" ، أن التعاقد مع الشركات ، يساهم في دعمها تنافسيا ، من خلال الاستفسارات المتتالية للعملاء ، لتقييم الخدمات .
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