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محافظات

رصف ورفع كفاءة 35 طريقا بواحة سيوة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير عدد من الطرق والشوارع الرئيسة بواحة سيوة، وذلك خلال زيارة المحافظ الميدانية لعدد من المشروعات الخدمية وأعمال التطوير الجديدة بمدينة سيوة.

حيث تابع أعمال رصف بمدينة سيوة بطول 35 كيلومترا وبتكلفة 40 مليون جنيه والتى تشمل عددا من الشورارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.


كما تابع أعمال تركيب بلدورات وأرصفة بتكلفة ٥ ملايين جنيه بطول ٩٠٠٠ متر بشوراع مدخل المدينة ميدان السوق ومجلس المدينة وابو صحرا وأنور السادات وسمير بلال والرمل.

وشدد المحافظ بسرعة إنهاء كل الأعمال وتوصيل المرافق للمواطنين، تيسيرا عليهم مع الحفاظ على المظهر الحضارى والسياحى الذى تتمتع به واحة سيوة.

رافق المحافظ العميد عصام عبد الغنى رئيس مدينة سيوة والأجهزة التنفيذية ومشايخ الواحة وعدد من المواطنين.
رصف ورفع كفاءة 35 طريقا بواحة سيوة
رصف ورفع كفاءة 35 طريقا بواحة سيوة
رصف ورفع كفاءة 35 طريقا بواحة سيوة
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