مدمر وقاتل.. تحذيرات من الإصابة بكورونا والإنفلونزا في وقت واحد

نشر موقع "CNN" الأمريكي اليوم السبت تحذيرات من خطورة الإصابة بفيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا المستجد فى وقت واحد لأنهما يعتبران بمثابة مرض مدمر وقاتل.





وحذر أطباء ومختصون من أن الجسم يمكن أن يصاب بفيروس كورونا المستجد والإنفلونزا في وقت واحد، ما قد يكون مدمرا لقدرته على المقاومة، ويترك آثارا قاتلة طويلة الأمد.





ونقل موقع "CNN" عن "أدريان بوروز"، طبيب طب الأسرة في فلوريدا قوله "يمكنك بالتأكيد أن تصاب بالإنفلونزا وكورونا في نفس الوقت، وهو ما قد يكون كارثيا على جهاز المناعة".





عالمة الأوبئة، سيما ياسمين، ترى أن الإصابة بأحدهما تجعلك عرضة للإصابة بالآخر، وتقول إنه "بمجرد أن تصاب بالإنفلونزا وبعض فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، فإن جسمك يضعف".





وأضافت "جهاز مناعتك يضعف، ما يجعلك عرضة للإصابة بعدوى أخرى".





ويمكن لفيروس كورونا والإنفلونزا مهاجمة الرئتين، مما قد يسبب الالتهاب الرئوي أو تجمع السوائل في الرئتين أو فشل الجهاز التنفسي، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.





والإنفلونز، كما كورونا، يمكن أن تسبب التهاب في أنسجة القلب، أو الدماغ، أو العضلات.





وقال الدكتور مايكل ماتهاي، أستاذ الطب وأخصائي الرعاية الحرجة في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن الإصابة بكلا المرضين في وقت واحد "من شأنه أن يزيد من خطر الآثار على المدى الطويل على أي من أنظمة أعضاء الجسم".





وقال إن "الفيروسين معا يمكن أن يكونا بالتأكيد أكثر ضررا للرئتين ويسببان المزيد من الفشل التنفسي".





ولا يعني فشل الجهاز التنفسي بالضرورة توقف الرئتين عن العمل. بل نقص الأوكسجين الذي يصلهما.





وقال الدكتور ليونارد ميرميل، المدير الطبي لقسم علم الأوبئة ومكافحة العدوى في مستشفى رود آيلاند "إن أعراض الإنفلونزا وكوفيد-19 متشابهة إلى حد كبير، لذلك من الصعب التمييز بين الاثنين".





ووفق مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يمكن أن يسبب كورونا والإنفلونزا حمى وسعال وضيق في التنفس وتعب والتهاب الحلق وآلام الجسم وسيلان أو انسداد الأنف.





ولا يزال فيروس كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم، وسجلت رسميّا 28 مليونا و221 ألفا و90 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى اليوم 18 مليونا و803 آلاف و600 شخص على الأقل.









ولا تعكس هذه الأرقام إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات، إذ لا تجري دولا عدة فحوصات إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دولا أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع مخالطي المصابين وتضاف إلى ذلك محدودية إمكانات الفحص لدى عدد من الدول الفقيرة.



