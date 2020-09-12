AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا على اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:46 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
Advertisements
قسم الخارجي
رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالإعلان عن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.


وقال جونسون، في تغريدة على "تويتر": "نرحب بقرار البحرين وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. نأمل أن تتبعهم دول أخرى للمساعدة في إرساء السلام في الشرق الأوسط".


اقرأ أيضا:


 وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن البحرين وإسرائيل اتفقتا على إبرام اتفاق سلام.


وقال ترامب: "تحدثت مع ملك البحرين ورئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".


وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر": "إنجاز تاريخي تحقق اليوم باتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعلن اتفاق البحرين وإسرائيل على عقد معاهدة سلام

بعد الإمارات والبحرين.. نتنياهو: دول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل

كوشنر: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل يتضمن تبادل فتح سفارتين

البحرين: السلام مع إسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة

كان رمالا مليئة بالدماء.. ترامب: الشرق الأوسط يتغير بشكل لم يتصوره أحد

بعد اتفاق السلام مع إسرائيل.. اتصال مشترك بين ملك البحرين وترامب ونتنياهو

ترشيحاتنا

خمسة دفعوا مليار جنيه.. رئيس الوزراء: بدأنا بـ حيتان الإسكندرية في ملف مخالفات البناء

فيه شوارع لا تدخلها الشمس.. مدبولي للشعب: أنتوا بتحاسبونا على إيه

تنفيذا لتعليمات الرئيس..الحكومة:خصم ٢٥٪؜ من قيمة التصالح في مخالفات البناء للدفع الكاش

سورة قرآنية تقوي الذاكرة وتعالج النسيان.. علي جمعة يوضح

تشييع جنازة عزمي مجاهد من مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر

سورة قرآنية تزيد في الرزق وتقي من الفقر.. الإفتاء تكشف عنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فى العوامة.. زوجة رامى جمال تخطف الأنظار بإطلالة صيفية