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محافظات

محافظ كفر الشيخ يقود حملة إزالة إشغالات.. ويتابع أعمال رصف العاصمة وحي القنطرة| صور

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين ، اليوم السبت، أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية بعدد من شوارع العاصمة، ومنها أعمال الرصف بحي القنطرة البيضاء، كما قاد حملة لإزالة الإشغالات بحي القنطرة البيضاء، محذرًا من التعدي على الشارع الرئيسي، ووجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بغلق المحال المخالفة لمدة أسبوع.
 
وشدد  محافظ كفر الشيخ ، على منع سيارات النقل من الدخول لداخل العاصمة، عقب استكمال الطريق الواصل بين الكوبري الأزرق إلى رافد الطريق الدولي الساحلي، لمرور سيارات النقل دون دخولها شارع البحر بحي القنطرة، كان ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، ونواب رئيس المركز.
 
ويأتي ذلك استكمالًا أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة ، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف،و الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.
 
أكد  المحافظ رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

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وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.

محافظ كفر الشيخ يقود حملة إزالة إشغالات.. ويتابع أعمال رصف العاصمة وحي القنطرة| صور
محافظ كفر الشيخ يقود حملة إزالة إشغالات.. ويتابع أعمال رصف العاصمة وحي القنطرة| صور
محافظ كفر الشيخ يقود حملة إزالة إشغالات.. ويتابع أعمال رصف العاصمة وحي القنطرة| صور
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