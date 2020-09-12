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محافظات

محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أعمال تطوير السوق الحضاري الجديد بمنطقة أبو صحرا بواحة سيوة والذى تنفذه مديرية إسكان مطروح.

وأكد عصام عبد الغنى، رئيس مدينة سيوة، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق بلغت 8.5 مليون جنيه ويشمل ٢٤ محلا و١٦ باكيا كنموذج للاسواق الحضارية والقضاء على اى أسواق عشوائية في واحة سيوة السياحية.


كما تفقد محافظ مطروح الموقع المقترح لانشاء بئر مياه عميق بتكلفة ٧ ملايين جنيه وبطاقة مقترحة أكتر من ٢٥٠ متر مكعب، وتم إسناده لجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

وأكد المحافظ، أن إنشاء البئر يأتى فى إطار القضاء على الآبار العشوائية وتوفير مصادر مياه مقننة لرى الزراعات ومنع زيادة كميات مياه الصرف الزراعى.

وشدد على التوعية بأهمية الاعتماد على الطرق الحديثة، في الرى بواحة سيوة للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقليل تأثير الصرف  الزراعى، الذى يهدد الزراعات بالواحة مع الحفاظ على المياة المستخدمة بالزراعة لاستصلاح مناطق جديدة.

محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية
محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية
محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية
محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية
محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية
محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية
محافظ مطروح يتفقد السوق الحضاري بسيوة.. وإنشاء بئر عميقة دعما للتنمية الزراعية
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