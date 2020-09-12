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تعليم

اتحاد طلاب جامعة القاهرة: عودة الأنشطة الشهر المقبل بضوابط كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:50 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
قالت دارين خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الأنشطة الطلابية لن تتوقف فى ظل فيروس كورونا، فجميعها قائمة أونلاين من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد الجامعة. 

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وأضافت دارين فى تصريح خاص لصدى البلد، أن الأنشطة متمثلة فى مسابقات القرآن الكريم والشعر والغناء، كما يوجد أيضا مسابقات فنية تعمل على حماس الطلاب للمشاركة فى أوقات فراغهم.  

كما أشارت إلى أن هناك عددا من المبادرات فى الجامعة من قبل اتحاد الكليات، لمساعدة الطلاب فى عمليات التنسيق والتقديم بالإضافة إلى الكشف الطبى للعام الدراسى الجديد، كما توجد مبادرات لتوعية الطلاب لفيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من الإصابة. 

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وأكدت أن الأنشطة الطلابية والرياضية، ستعود مرة أخرى مع عودة الدراسة الشهر القادم، ولكن مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب ومنع الإصابة بفيروس كورونا.
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