اتحاد طلاب جامعة القاهرة: عودة الأنشطة الشهر المقبل بضوابط كورونا

قالت دارين خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الأنشطة الطلابية لن تتوقف فى ظل فيروس كورونا، فجميعها قائمة أونلاين من خلال الصفحة الرسمية للاتحاد الجامعة.





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وأضافت دارين فى تصريح خاص لصدى البلد، أن الأنشطة متمثلة فى مسابقات القرآن الكريم والشعر والغناء، كما يوجد أيضا مسابقات فنية تعمل على حماس الطلاب للمشاركة فى أوقات فراغهم.





كما أشارت إلى أن هناك عددا من المبادرات فى الجامعة من قبل اتحاد الكليات، لمساعدة الطلاب فى عمليات التنسيق والتقديم بالإضافة إلى الكشف الطبى للعام الدراسى الجديد، كما توجد مبادرات لتوعية الطلاب لفيروس كورونا وكيفية الحفاظ على أنفسهم من الإصابة.





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