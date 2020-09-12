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أخبار البلد

مدبولي لـ الصحفيين والإعلاميين: "لن يتم إزالة اَي مبنى به مواطنين"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:55 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ليست في حرب مع المواطن، لكننا نريد غلق ملف التعديات على الأراضي ومخالفات البناء بشكل نهائي لا رجعة فيه.

وأضاف رئيس الوزراء، ردًا على أسئلة رؤساء التحرير وكبار الكتّاب والإعلاميين خلال زيارته لمحافظة القليوبية اليوم: "مابنزيلش أي مبنى فيه إشغال لمواطن".

وأشار مدبولي إلى إن قيمة التصالح في مخالفات البناء في الريف هي 50 جنيهًا، أي أنه لو منزله 100 متر سيكون مقابل التصالح 5 آلاف جنيه، يمكن تقسيطها على 3 سنوات كاملة، مضيفًا: "شوفوا التصالح هيبقى واقف عليه في اليوم بكام عشان يقنن وضعه".

وعن إمكانية مد التصالح في مخالفات البناء لـ6 أشهر أو سنة، قال "مدبولي": حينها هنلاقي ناس "طلعوا ببيوت"، ويقول: "أنا مخالف قنن وضعي"، مشيرًا إلى أن ذلك لن يكون واحدًا فقط، بل عشرات ومئات.

وقال رئيس الوزراء  أن الدولة لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة ظاهرة مخالفات البناء أو التعدي على قيراط واحد من الأراضي.
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