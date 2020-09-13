برلمانى: مجلس النواب أصدر عددا من القوانين لم يصدرها برلمان سابق

قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر أكبر عدد من القوانين وقرارات جمهورية وقرارات بقوانين ، والتى لم يصدرها أى برلمان سابق.
وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدد من القوانين التى ستكون على أولويات البرلمان القادم وهى قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الإيجارات ، بحيث يتكون هناك توافق كبير بين ملاك العقارت ومستأجرى العقارات.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: لجنة الإدارة المحلية انتهت من قانون المحليات ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان ، مشيرا إلى أنه البرلمان القادم سيكون من حقه إما عرضه على الجلسة العامة أو تعديله إذا أراد ذلك.
كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.
وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.
وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.
وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.
وفيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼ من البيانات العاجلة.