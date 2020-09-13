برلمانى: مجلس النواب أصدر عددا من القوانين لم يصدرها برلمان سابق





قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر أكبر عدد من القوانين وقرارات جمهورية وقرارات بقوانين ، والتى لم يصدرها أى برلمان سابق.





وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدد من القوانين التى ستكون على أولويات البرلمان القادم وهى قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الإيجارات ، بحيث يتكون هناك توافق كبير بين ملاك العقارت ومستأجرى العقارات.





وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: لجنة الإدارة المحلية انتهت من قانون المحليات ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان ، مشيرا إلى أنه البرلمان القادم سيكون من حقه إما عرضه على الجلسة العامة أو تعديله إذا أراد ذلك.



