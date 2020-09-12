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أخبار العالم

بالذخيرة الحية.. مناورات تركية في شرق المتوسط وسط مخاوف من المواجهة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:44 م
بالذخيرة الحية..
بالذخيرة الحية.. مناورات تركية شرق المتوسط
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سمر صالح
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن القوات التركية أصدرت إخطارا بحريا في منطقة شرق المتوسط؛ بإجراء تدريبات عسكرية بحرية بالذخيرة الحية لمدة يومين، بداية من اليوم السبت.

واعتبر وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، أن الحشود العسكرية والمناورات المختلفة التي شهدتها منطقة شرق المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين هي تهديد بالنسبة لتركيا، ودعا اليونان لتجنب الوقوع في فخ الاستغلال من قبل دول أخرى لم يسمها قال إنها تسعى لتحقيق مصالحها.

وقال "خلوصي أكار"، "تركيا ستواصل الحوار، ندعو جيراننا اليونانيين إلى طاولة المفاوضات والحوار والحل السياسي".

وذكر وزير الدفاع التركي، أنه تم إجراء 4 تدريبات كبيرة مشتركة في شرق المتوسط في آخر 15 يومًا، قائلا "إن لم تكن هذه المناورات تهديدا، فما هي إذًا؟ بينما نتحدث عن الصداقة وعلاقات حسن الجوار، يتم الرد علينا بالتسلح وزيادة الحشود العسكرية وبالمناورات، وبالطبع هذا ما يزيد من حدة التوتر، والحل بسيط جدا لمنع ذلك وهو التركيز والعمل على الحوار والمفاوضات الثنائية، ويجب أن يعلم الجميع أنه في حال عدم القيام بذلك فمن المحتمل أن تكون هناك عواقب وخيمة".

وأوضح أن محاولة بعض الدول انتزاع دور لها في شرقي المتوسط هو عبارة عن استفزاز لا يفيد إلا في تحريض الناس وتعقيد المشاكل، على حد وصفه.

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