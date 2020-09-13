نائب يشيد بدور الصحة فى انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا





قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يعتبر بمثابة تناسب عكسى بين إهمال المواطنين وثقافتهم وبين انتشار فيروس كورونا.





وأضاف الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : كلما زاد إهمال المواطنين وعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، كلما زادت نسبة الإصابة بكورونا.





وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن هناك إنخفاض فى عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بسبب دور وزارة الصحة فى التعامل مع فيروس كورونا.



