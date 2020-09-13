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برلمان

نائب يشيد بدور الصحة فى انخفاض عدد إصابات ووفيات كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن تفاوت الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يعتبر بمثابة تناسب عكسى بين إهمال المواطنين وثقافتهم وبين انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : كلما زاد إهمال المواطنين وعدم إلتزامهم بالإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، كلما زادت نسبة الإصابة بكورونا.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن هناك إنخفاض فى عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بسبب دور وزارة الصحة فى التعامل مع فيروس كورونا.

وأوضح أننا لابد ان نقدم الشكر لوزارة الصحة والأطباء جيش مصر الأبيض على دورهم البطولى فى مواجهة فيروس كورونا ، حيث أنهم كانوا بمثابة حائط الصد لمواجهة هذا الوباء ، والذة سينتهى قريبا.
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