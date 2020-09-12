رجب الشرنوبي يكتب: حضرة المواطن الجاني والمجني عليه (2)









من الطبيعي أن تبدأ متابعة وتعامل القيادة السياسية مع معظم القضايا والملفات الداخلية وخصوصًا تلك المتعلقة بالنواحي الخدمية من خلال مايعرض عليها من تقارير أعدتها وزارات بعينها أو دواوين المحافظات وجهات رقابية أخري ترصد مستوي الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنيها ودرجة رضائهم عن هذه الخدمات،بعد أن يكون قد تم عرضها ومناقشتها خلال إجتماعات مسبقة بمجلس الوزراء وخلص الرأي فيها إلي إحاطة الرئيس بشكل نهائي ودقيق بما يدور علي أرض الواقع مع تصور لما يمكن أن تقدمه الدولة من حلول حيال هذا الملف أو علاج مقترح لتلك القضية،لذلك كان من الطبيعي أن تقف الدولة بعد سنوات من "العبث" عاشتها مصر بعد أحداث يناير بكل مافيها من أحداث عشوائية وحالة اللادولة، لإنهاء هذه المشاهد المؤلمة والتي هددت بشكل حقيقي وجود الوطن وحضارته التي قامت منذ بدايتها علي مهنة الزراعة حول ضفاف النهر الخالد وبين فرعيه"دلتا مصر"





كذلك لا يستطيع أحد أن ينكر أن بنية مصر التحية والتي أُقيمت علي مدار عشرات السنوات وكلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات مهددة بالإنفجار في أي لحظة،نظرًا لهذه الهجمة الشرسة من البناء العشوائي خلال السنوات الماضية.





السؤال الذي يطرح نفسه الآن هل كان عرض الملف بكل تفاصيله من خلال مجلس الوزراء علي الرئيس السيسي ثم التصور بالحلول المقترحة له سواء التي تضمنها مشروع القانون المقدم من قبل وزارة التنمية المحلية والمناقشات التي تمت حوله في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب علي المستوي المطلوب والذي يتناسب مع ماهو موجود علي أرض الواقع ؟؟!!





لو كان الأمر هكذا لما كنا بحاجة إلي تعديل القانون الذي وافق علية البرلمان"١٧لسنه ٢٠٢٠" مرة أخري في أقل من بضعة أشهر بالقانون"١ لسنة ٢٠٢٠" ولما كانت هذه التداعيات التي صاحبت تنفيذه علي أرض الواقع،حتي تدخل الرئيس بشعوره الإنساني بعد أن أدرك أن تقدير الغرامات من قبل اللجنة التي نص القانون علي تشكيلها والتي يأتي محافظ الأقليم علي رأسها ربما تكون تقديرات مبالغ فيها وغير دقيقة إلي جانب كثير من التفاصيل الكثيرة التي ربما لم تصل إلي مسامع الرئيس من قبل.





التحرك الآخير للحكومة والذي أعلن عنه رئيس الوزراء قبل يومين والذي ينطوي علي إعادة النظر في تقدير الغرامات إلي جانب إعطاء مهلة شهرين بعد الموعد المحدد لإستكمال أجرآت التصالح من قبل السادة المواطنين وبعض التفاصيل الأخري بما لا يمس بهيبة الدولةتحرك ممتاز،فالإعتراف ببعض القصور من قبل الحكومة ومحاولة تدارك الخطأ أفضل ألف مرة من العناد والإصرار عليه،علي مسئولينا وخصوصًا من كان منهم علي مستوي صناعة القرار والتخطيط للرؤي والإستراتيجيات العامه للدولة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات أن يعلم كل منهم أن هيبة الدولة يجب ألا تكون موضع أختبار منذ اللحظة الأولي للتفكير في القرار وقبل كتابة الأحرف الأولي في مسودة مشروع أي قانون أو قرار يقع في نطاق مسئولياتهم وليس بعد إصداره وتنفيذه علي أرض الواقع.





أعتقد أن مااُثير من لغط خلال الفترة الماضية حول قانون أجرآت التصالح في مخالفات البناء هو نتيجة لعمل قد يكون شابه بعض القصور منذالوهلة الأولي مع بداية التفكير في في تصور شامل ودقيق لإعداد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلي البرلمان لمناقشته والموافقة عليه.





يتكون القانون بعد تعديلة من إثني عشرة مادة علينا فقط علينا أن نراجع المادة الخامسة مثلًا من القانون والتي تتحدث عن تكوين اللجنة المختصة بتقدير قيمة مقابل التصالح"الغرامات" والتي يأتي علي رأسها المحافظ ويوجد ضمن تشكيلها عضوان من الجهه الإدارية المختصة"المحليات" وجميعنا يعلم ماذا يعني مصطلح المحليات في مصر بالإضافة إلي عضوان آخران من المقيمين العقاريين،في غالب التقديرات أقامت الجنة حكمها علي أساس السعر الحالي للعقار وليس السعر وقت المخالفة،بل ربما يكون العقار محل التقييم أُقيم من سنوات وتم بيعه بالتقسيط بأسعار تقل في قيمتها الحقيقية عن ثلث السعر الذي يتم التقييم عليه الآن مما يعني ديون متراكمة علي صاحب العقار.





لم تضع اللجنة في الإعتبار أيضًا أن من أقدم علي شراء شقة في الأدوار المخالفة غالبًا يعرف أنها خارج الترخيص ويشتريها بقيمة أقل بكثير من الشقة التي تقع تحتها مباشرة في نفس العقار والتي تكون داخل إطار الأدوار المسموح بها في الرخصة وبالتالي يمكن أن يتعرض صاحب العقار للظلم إذا ألزمناه بدفع قيمة الغرامة المحددة عن هذه الوحدة.





هذا طبعًا فضلًا عن حالات النصب من بعض المقاولين الذين يبيعون الوحدات السكنية علي أنها مرخصة ثم يتفاجأ المشتري بأن العقار بالكامل غير مرخص،من المؤكد أن التفاصيل سواء الخاصة بالبناء علي الأراضي الزراعية أو البناء خارج شروط البناء المعتمدة كثيرة ومختلفة،لذلك كان من الضروري أن تتم الدراسة لكل هذه الأنماط بشكل مفصل وكل نمط علي حدة حتي لا نتفاجىء أثناء التنفيذ بوجود تفاصيل لم يتم دراستها ويظل حتي الآن الخلاف علي من يلتزم بسداد قيمة الغرامة قائمًا دون وجود تفسير واضح ومقنع لكل الأطراف مما أعطي الفرصة للإجتهاد هنا وهناك.





تتحدث المادة الثامنة من نفس القانون المعدل علي إعادة توزيع لبعض النسب من المتحصلات الناتجة عن تطبيق القانون والتي يتم توجيهها مرة أخري لصالح المواطن فيعاد توزيع مانسبته١٠٠/٣٩ من المتحصلات لصالح إقامة وتحسين البنية التحتية في نفس محيط الوحدة الإدارية"المحافظة" بالإضافة إلي مانسبته ١٠٠/٢٥لصالح الصندوق الإجتماعي والمشروعات التنموية في المحافظة أي أن مايتم تحصيله سيعود بالنفع علي المواطنين في نفس المحافظة، لكن هذا لايمنع أن نفس المادة نصت علي إعادة توزيع مانسبته ١٠٠/١ من المتحصلات علي اللجان والوحدات المنوطة بتقدير قيمة الغرامات والمشتركة في التنفيذ والتحصيل وهو مايعني ربط الدخل الشخصي الذي سيحصل عليه عضو اللجنة بمدي إرتفاع قيمة الغرامة المفروضة،ولنا أن نتخيل كيف سيكون الوضع في ظل مانعاني منه من فساد في الجهاز الإداري للدولة ولنا في الوعاء الضريبي النظري الذي لايتم تحصيل القليل منه ألف عبرة وعبرة.





أعتقد أننا إذا أردنا النجاح في تنفيذ هذا القانون علينا أن نقرأ الواقع العملي كما هو،فأول الأطراف المستفيدة من الحالة الضبابية التي صاحبت تنفيذ القانون خلال الفترة الماضية وتعمل علي إفشاله ربما يكونون هم أنفسهم المنوطون بتنفيذه، الذين يتواجهون مع الجمهور في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية" القوي المضادة"،نجاح الدولة في تنفيذ القانون في جو من المساواة والعدل والشفافية يعني خسارتهم لمصادر ثمينة من الدخول غير الشرعية"الرشاوي" إذا أردنا أن ننجح في تطبيق هذا القانون أو غيرة يجب أن نتعامل مع الواقع كما هو وبدون أي رتوش أو تجميل،كما يجب أن تعلم كل الأطراف بما فيها المواطن الذي سيعاد إستثمار هذه الإيرادات لصالحه بأن هيبة الدولة وتحت أي ظروف لايمكن أن تُمس.