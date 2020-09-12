أخبار الرياضة| وفاة عزمي مجاهد.. حقيقة إرسال مرتضى منصور محاميًا للدفاع عن صالح جمعة.. رسالة مؤمن زكريا للاعبي الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





توفي منذ قليل، عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق.





تعرض صالح جمعة لاعب النادي الأهلي صباح أمس، الجمعة، لحادث طريق، حيث اصطدم بسيارتين في منطقة الزمالك وهو ما أدى إلى تداول الكثير من "القيل والقال" بشأن اللاعب على السوشيال ميديا.



مؤمن زكريا للاعبي الأهلي: عشت معكم أسعد وأحلى يوم مر في حياتي منذ سنتين



توفى صباح اليوم، السبت، الكابتن عزمي مجاهد، مدير إدارة المتابعة فى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد رحلة معاناة مع فيروس كورونا.





خيم الحزن على نجوم الرياضة المصرية، في جنازة عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ونجم منتخب مصر وفريق الزمالك للكرة الطائرة، وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت.

