تعرف على استعدادات مطروح لمواجهة السيول

عقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية للوقوف على استعدادات كافة الأجهزة بالمحافظة لمواجهة السيول لسرعة التجهيز واتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لموسم الشتاء.

اقرأ أيضًا:

مطروح تستقبل فعاليات برنامج أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية

وأكد اللواء سكرتير عام محافظة مطروح بمراجعة كافة معدات كسح مياه الأمطار وعمل حصر بكل المعدات والاجهزة بكل مركز قبل موسم الشتاء، مع ضرورة تشكيل لجنة فنية بمراكز المحافظة وكذالك لمراجعة وتنسيق الأعمال بين الجهات المعنية لمواجهة السيول ومتابعة إجراءاتها، وكذلك مخرات السيول على أرض الواقع.

كما وجه لرؤساء المدن بسرعة عمل خريطة إلكترونية لجميع مخرات السيول بالتعاون مع الجهات المعنية و المتابعة المستمرة مع غرفة العمليات والأزمات بالمحافظة.

ووجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بمراجعة شنايش صرف الأمطار على مستوى المحافظة.

كما وجه لهيئة الاسعاف بتحديد امكان تمركزها بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمحافظة مع التواصل الدائم والمستمر لغرف عمليات المراكز مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة مع الجهات المعنية.