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برلمان

إسكان البرلمان تكشف أهم القوانين الصادرة خلال مدة مجلس النواب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
النائب محمد الحصى
النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان
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معتز الخصوصى

قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر عدد كبير جدا من القوانين على مدار الـ5 سنوات الماضية ، والتى كان لها أهمية كبيرة.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن  أهم القوانين التى ساهمت لجنة الإسكان فى إقرارها قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 وقانون نقابة المهندسين ، بالإضافة إلى مساهمة اللجنة فى إقرار قوانين اخرى مع لجان مشتركة بالبرلمان.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن تعديلات قانون البناء الموحد التى أقرها البرلمان تضمنت تعديل فى المادة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية ، والتى أعطت الحق للهيئة للتطوير العقارى للمناطق خارج المجتمعات العمرانية الجديدة.

كان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعلن يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي فض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.

ووافق المجلس على (233) مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر أعضاء بإجمالى عدد مواد بلغ (2490) مادة كان إقرارها ضرورة لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات، خلال دور الانعقاد الخامس.

وفي مجال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقى تم الرد عليه كتابيا، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلًا في شتى المجالات.

وفي مجال الأسئلة أوضح التقرير أنه تم توجيه نحو (646) سؤالا، أجابت الحكومة عن بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابيا من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التى ناقشها المجلس هذا الدور (92) طلبا.

وفيما نظر المجلس  في مجال الاقتراح برغبة  (743) اقتراحًا برغبة مقدمة من حضراتكم فى شتى المجالات 1530￼￼، وناقش 156￼￼￼￼  من البيانات العاجلة.
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