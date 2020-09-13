إسكان البرلمان تكشف أهم القوانين الصادرة خلال مدة مجلس النواب





قال النائب محمد الحصى ، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى أصدر عدد كبير جدا من القوانين على مدار الـ5 سنوات الماضية ، والتى كان لها أهمية كبيرة.





وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم القوانين التى ساهمت لجنة الإسكان فى إقرارها قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 وقانون نقابة المهندسين ، بالإضافة إلى مساهمة اللجنة فى إقرار قوانين اخرى مع لجان مشتركة بالبرلمان.





وأكد وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان أن تعديلات قانون البناء الموحد التى أقرها البرلمان تضمنت تعديل فى المادة الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية ، والتى أعطت الحق للهيئة للتطوير العقارى للمناطق خارج المجتمعات العمرانية الجديدة.



