توزيع طن أسماك على الأسر الفقيرة بقرى سوهاج

وزعت جمعية أبناء نزة لتنمية المجتمع الريفي الخيرية في قرية نزة البحرية التابعة لمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، اليوم السبت، طن أسماك على الأسر الأكثر فقرًا في 8 قرى بالمركز.





وقال محمد ظريف، رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء نزة لتنمية المجتمع الريفي في قرية نزة البحرية، إن الجمعية تلقت طنًا من الأسماك من أحد المُتبرعين فضل عدم ذكر اسمه.





وأضاف أنه جرى تعبئة وتجهيز الأسماك وتوزيعها على الأرامل والفقراء في قرى تم تحديدها من قبل المُتبرع.





وأشار "ظريف" إلى أن فريق الجمعية بالتنسيق مع المُتطوعين من أبناء القرى قاموا بتوزيع الكمية على المستحقين.





ووجه رئيس مجلس إدارة جمعية أبناء نزة لتنمية المجتمع الريفي، بالشكر لكل من ساهم في أعمال التجهيز والتوزيع.