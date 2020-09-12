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رياضة

نماذج شابة متميزة.. وزير الشباب يكرم متفوقتين في الثانوية العامة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:18 م
وزير الشباب يكرم
وزير الشباب يكرم طالبتين متفوقتين في الثانوية العامة
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ريهام بكير
كرم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الطالبتين سماح هاني محمود حسن الحاصلة علي 97.5 % في الثانوية العامة ادبي، إدارة شبراخيت بالبحيرة ، والطالبة هبه حامد محمود عبد السميع الحاصلة علي مجموع 99.25 % في الثانوية العامة علمي علوم، إدارة شرق الإسكندرية، وذلك في اطار حرص الوزارة علي تكريم النماذج الشابة المتميزة في كافة الأصعدة ، انطلاقا من اهتمام القيادة السياسية برعاية وإبراز الشباب الموهوبين والمتميزين في كافة المجالات ليكونوا قدوة لغيرهم من الشباب.

وقدم الدكتور اشرف صبحي التهنئة للطالبتين علي تفوقهما العلمي واجتهادهما في الدراسة من خلال مساعدة ذويهما فى أعمال مختلفة، وهو ما يجعلهما قدوة حسنة بين الشباب، مؤكدًا علي استمرار دعم الوزارة الطالبتين اثناء استكمال مسيرة اجتهادهما.

كما دعا صبحي الطالبتين إلي الاشتراك في كافة الأنشطة والبرامج التي تنظمها الوزارة ، وقدم لهما مكافأة مالية علي تفوقهما العلمي .

وقدمت كلتا الطالبتين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي الاهتمام والدعم لهما وتحفيزهما علي المزيد من التفوق والتميز .

وحرص وزير الشباب خلال الفترة الماضية على تكريم العديد من النماذج الشابة من المتفوقين دراسيا إلى جانب ممارستهم لبعض الأعمال لمساعدة أنفسهم وذويهم مما يجعلهم قدوة حسنة للشباب المصري
نماذج شابة متميزة.. وزير الشباب يكرم متفوقتين في الثانوية العامة
نماذج شابة متميزة.. وزير الشباب يكرم متفوقتين في الثانوية العامة
نماذج شابة متميزة.. وزير الشباب يكرم متفوقتين في الثانوية العامة
نماذج شابة متميزة.. وزير الشباب يكرم متفوقتين في الثانوية العامة
نماذج شابة متميزة.. وزير الشباب يكرم متفوقتين في الثانوية العامة
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