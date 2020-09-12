تصريحات النجوم +18.. فنانة طلبت مشاهد حميمية.. لفظ خارج من بدرية طلبة.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن التحرش

حالة كبيرة من الجدل تثار حول النجوم بين الحين والآخر بسبب جرأة تصريحات بعضهم، فيتحدث عدد منهم دون محاذير في مرات متفاوتة، عن أمور هي أقرب إلى أن تكون للكبار فقط أو +18 سنة.
ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز تصريحات الجريئة للنجوم التي أثارت الجدل.
فنانة شهيرة تعلق على طلبها مشاهد حميمية
نشرت الممثلة السورية سوسن ميخائيل، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، علقت من خلاله على حالة الجدل التي اجتاحت السوشيال ميديا، بشأن انتقادها الفنانة سلاف فواخرجي، ورغبتها في تقديم مشاهد حميمية مع الفنان تيم حسن.
في البداية، قالت سوسن ميخائيل، إنها تفاجأت بالضجة التي حدثت بعد لقائها الإذاعي عبر برنامج (هذا المساء)، قائلة إنها لم تسئ للفنانة سلاف فواخرجي، ولم تصرح بأن الأخيرة غير مناسبة لمسلسل «شارع شيكافو» الأخير.
وقالت سوسن ميخائيل، إنها قالت أنها لم تتابع مسلسل «شارع شيكاغو» لـ سلاف فواخرجي، مؤكدة حبها لها على المستوى الشخصي والفني والإنساني، وطالبت المتابعين بالرجوع إلى اللقاء للاستماع للتصريح مرة أخرى.
وقالت سوسن، إنها لم تقصد طلب مشاهد حميمية مع تيم حسن، لكنها قالت إنها كانت سوف تقدم مشاهد بها قُبلات، مثل مشاهد مسلسل «شارع شيكاغو»، فسوف تختار تيم حسن، ليؤدي الدور أمامها.
لفظ خارج من بدرية طلبة لمتابعيها
دخلت الفنانة بدرية طلبة فى خلاف حاد وتراشق بالألفاظ ومشادات كلامية بينها وبين متابعيها وذلك على خلفية نعيها لليوتيوبر الراحل مصطفى حفناوى.
وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله اتعظوا بقى ياللى هم الدنيا منسيكم الآخرة الله يرحمك ويصبر قلب أمك وكل اللى بيحبوك، أدعوله بالرحمة راح فى غمضة عين بشوية مغص لله الأمر من قبل ومن بعد".
وتسبب هذا التعليق فى حالة من الجدل الواسع حيث دخلت بدرية فى مشادة مع متابعيها، حيث قالت متابعة لها: "طيب ما تتعظي انتى الاول" .
لترد بدرية طلبة قائلة: "طب ما تقولي للي خلفتك ومعرفتش تربيكي، عارفه ليه؟ لأنها خلفت زبالة زيك معندهاش دم ومبتعرفش تحترم نفسها".
رانيا يوسف: نسيت ليلة زواجي
أما الفنانة رانيا يوسف المعروفة بجرأة تصريحاتها، فكشفت عن أمرين محددين لا تفضل الحديث عنهما في حياتها الشخصية في أي وقت.
وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في أحد البرامج التليفزيونية: "لا أحب الحديث عن الفنانة نادية الجندي وما يتردد بشأن وجود خلاف بينى وبينها".
وأضافت رانيا يوسف: "الأمر الثاني الذي لا أحب الحديث عنه زيجاتي الثلاثة وأكره الحديث عنهم واعتبر نفسى نسيت ليلة زواجي منهم".
شيرين عبد الوهاب تتعرض للتحرش عدة مرات
وقعت شيرين عبد الوهاب في عدة أزمات بسبب زلات لسانها، وأصدرت عدة تصريحات خلال برنامج الفخ مع وفاء الكيلاني.
قالت شيرين إنها تعرضت للتحرش عدة مرات وتطاولت باليد والقدم على المتحرشين، كما أنها حاولت الانتحار بسبب دخولها في نوبات اكتئاب.