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منوعات

تحذيرات من فقدان بريطانيا السيطرة على تفشي فيروس كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:13 م
صدى البلد
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احمد شريف

حذرت شركة SAGE للبرمجيات ، من أن إنجلترا الآن على وشك  فقدان السيطرة ، على تفشي فيروس كورونا الجديد وسط علامات  مقلقة  لانتشار الفيروس  بين الأشخاص في منتصف العمر حيث ارتفعت الإصابات بين سن   الــ٥٠  بنسبة 92 في المائة في أسبوع.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تشير بيانات الصحة العامة في إنجلترا (PHE) إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ، حيث حذر كبار المسؤولين الليلة الماضية من علامات مقلقة، للمجموعات عالية الخطورة. 


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وأشارت الصحيفة إلى أن  في الأسبوع الماضي ، ارتفعت الإصابات بنسبة 92 في المائة بين الأشخاص في الخمسينيات من العمر ، و 72 في المائة بين من هم في الستينيات من العمر ، و 44 في المائة بين من هم في الثمانينيات وما فوق.


وكانت هناك زيادة بنسبة 20 في المائة في حالات الدخول إلى المستشفيات المتعلقة بـ Covid الأسبوع الماضي عن الأسبوع السابق بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 75 عامًا ، وزيادة بنسبة 72 في المائة بين 75 إلى 84 عامًا ، وزيادة بنسبة 67 في المائة في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 85 و 85 عامًا.  على.


وقالت أحد المصادر ، إن هناك قلقًا كبيرًا في الدوائر الرسمية من أن الارتفاع الحاد في حالات Covid قد يؤدي إلى المزيد من حالات دخول المستشفى.

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