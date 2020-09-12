دهب كانت على البلاج بتزغرط| صاحب حفل الزفاف في أعماق البحر يكشف التفاصيل.. فيديو

قال صدام كيلاني، صاحب أطول غطسة تحت الماء، إن زوجته تدعى بياتريس، وتعرفا على بعضهما خلال إحدى دورات الغطس بحكم عمله مدربا للغطس في دهب، وبدأت قصة حبهما وقررا الزواج من خلال فرح مختلف تماما تحت الماء في قاع البحر بدهب .









وتابع كيلاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن الفستان والبدلة " تم تفصيلهما من خامات بدل الغطس وملابس البحر" وكلها مستوردة.





واوضح انهما طلبا من مصنع ان يقوم بتفصيل البدلة والفستان، وهذا كان تحديا، وزوجته كانت متحمسة وخائفة من الفكرة، مضيفا ان المواد الخام الخاصة بالفستان والبدلة استغرقت 3 اشهر لتأتي من الخارج والتصميم تم في 72 ساعة فقط في احد المصانع المصرية.









وأضاف انه كان هناك تأمين والجهات الأمنية كانت مهتمة بالحدث للحفاظ على صحتهما وأمنهما تحت الماء وليخرج الحدث بهذا الشكل، لافتًا الى انه بالرغم من انهما لم يعرفا احد الا ان يوم الزفاف "دهب كلها كانت واقفة على البلاج بتزغرط".



