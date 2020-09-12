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رياضة

ليفربول يكرر خطأ مانشستر سيتي بشأن الصفقات.. هل يندم الريدز؟

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:44 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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محمد السعيد
يدخل نادي ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب الموسم الجديد 2020 - 2021، بدون أي صفقات سوبر لمواصلة المنافسة على جميع الألقاب.

ويبدأ ليفربول رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي، الليلة، بمواجهة ليدز يونايتد.

كان فريق ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد حرمان دام 30 عاما.

ولن تشهد التشكيلة الأساسية للريدز هذا الموسم أي تعديلات، بسبب عدم إجراء إدارة النادي لأي صفقة سوبر، بحجة الأزمة المالية التي تمر بها الأندية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

واكتفى ليفربول بالتعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس تسيمياكس من أولمبياكوس اليوناني، حيث سيكون اللاعب بديلا، نظرا لعدم وجود مكان أساسي في التشكيلة الأساسية بالوقت الحالي.

ولم يدعم فريق ليفربول خط هجومه بصفقة سوبر لتعويض غياب أي من محمد صلاح أو ساديو ماني أوفيرمينو، حيث أهدر فرصة التعاقد مع تيمو فيرنر الذي نجح لايبزيج الألماني في ضمه مؤخرا.

ويشبه حال ليفربول إلى حد كبير حال مانشستر سيتي الموسم الماضي، فالفريق السماوي لم يبرم العديد من الصفقات القوية كعادة كل ميركاتو عقب التتويج بالدوري الإنجليزي 2018 - 2019، مما جعل الفريق يعاني كثيرا ويخسر البطولات الكبرى، فهل يتكرر الأمر نفسه مع ليفربول؟
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