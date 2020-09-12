دون علمها.. سيدة تتصل بأهل عروس ابنها وتمنعهم من حضور الزفاف





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان العروس البالغ عمرها 30 عام ، كتبت عبر حسابها الشخصي على فيس بوك " لقد انهارت كل حساباتي و أشعر بالإكتئاب بسبب ما قامت به والدة خطيبي في حفل زفافي " .





وكتبت الفتاة أنها كانت تضع اللمسات الأخيرة لحفل صباح الأربعاء الماضي في الفندق الذي قررت أن تقيم فيه الحفل و لكن نشب خلاف بينها و بين حماتها بسبب نوعية الطعام الذي سيتم تقديمه أثناء الحفل .





وانتهى النقاش بينهما عندما قامت حماتها بتهديدها بإنهاء الحفل إذا لم تنصاع لأوامرها فاعترضت العروس على الأوامر و الطريقة السيئة التي تصر أن تعاملها بها في عدم وجود العريس و التي تتغير 180 درجة في حالة وجوده .





مضى اليوم و العروس بدأت تقلق بشأن أسرتها و اقاربها قبل نصف ساعة من الزفاف شعرت أنها بمفردها فاتصلت بوالدتها لتتفاجئ أن والدتها تقول أن حماتها اتصلت بها و أخبرتهم أن حفل الزفاف تم إلغاؤه حتى لا يحضروا ، فأصيبت بانهيار عصبي ولم يتم الزفاف و نقلت إلى المستشفى .

تعرضت عروس لأسوأ موقف في حفل زفافها قد تتعرض له أي فتاة في حياتها بسبب خلاف بسيط نشب بينها و بين حماتها أثناء تجهيزها لحفل الزفاف صباحا .