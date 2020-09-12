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تعليم

وزير التعليم يوضح حقيقة توزيع أجهزة كمبيوتر محمول على المعلمين والطلاب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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ياسمين بدوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انه لا علاقة لوزارة التربية والتعليم بالرابط الالكتروني المتداول ، و الذي يزعم جمع بيانات الطلاب و المعلمين استعدادا لتوزيع كمبيوتر محمول مجاني على جميع الطلاب و المعلمين في مصر.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب ادعم د. طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : ان هذا الرابط الذي يجمع بيانات الناس ما هو الا استمرار لمحاولات الكذب و التضليل.


ونفى الوزير ما قيل بشأن ما اثير حول توزيع اجهزة الكمبيوتر المحمول على الطلاب والمعلمين قبل 31 اكتوبر 2020.


واضاف وزير التربية والتعليم : موضوع مثل هذا سوف يكون انجازا هائلا للدولة يستحق حفل كبير للاعلان عنه وليس اشاعات علي المواقع!


وحذر وزير التربية والتعليم من الانسياق وراء اي كلام غير رسمي يعلن خارج القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم المتمثلة في الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك ، و الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الانترنت ، و الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك. 

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