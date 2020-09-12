غرق نفق مشتهر في طوخ بسبب عطل في خط طرد الصرف الصحي.. صور

تمكنت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية من السيطرة على عطل فى خط الطرد للصرف الصحى والذى اسفر عن تجمع كميات كبيرة من المياه داخل نفق " الشهيد " المعروف بنفق مشتهر في طوخ.









ودفعت الأجهزة المعنية على الفور بالفنيين ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقامت السيارات بشفط المياه وفتح حركة المرور امام السيارات.





كانت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ تلقت بلاغا يفيد بوجود تجمع مياه داخل نفق الشهيد بطوخ وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ ومسؤلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم كسح المياه من أسفل النفق وفتح حركة المرور وتمت صيانة العطل.





وتمكن أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية من ضبط جرار زراعي كان يقوم بإلقاء مياه الكسح فى أحد المجارى المائية.





جاء ذلك خلال جولة الوزيرى لتفقد عدد من قرى المركز حيث تم ضبط جرار كسح يلقى بالمخالفات بالمجارى المائية بالمخالفة وتم التحفظ على الجرار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.