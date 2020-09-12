شاهد.. رجل يحاول خطف طفلة من أمها داخل مطعم في وضوح النهار

في مشهد يحبس الأنفاس حاول رجل خطف فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات أمام والدتها في مطعم بجنوب إفريقيا على الأرض، فيما تمكن عدد من رواد المطعم من الإمساك به.

كشفت اللقطات المروعة لرجل يبلغ من العمر 24 عامًا، وهو يمسك الفتاة من رقبتها أمام والدتها المفزوعة، في محاولة لاختطافها في مشهد مرعب.

ويوضح الفيديو الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، امرأتان تجلسان وهما يتحدثان إلى الطفلة عندما يظهر رجل فجأة ويقفز نحو طاولتهما ويمسك الطفلة من رقبتها لاختطافها في حين تقفز أحدى السيدات عليه لمنعه.

وفي النهاية تمكن صاحب المطعم من الإمساك بالخاطف واوقعه على الأرض في مشهد بطولي.

فيما وصل ضباط الشرطة وسحبوا لإلقاء القبض على الخاطف وهو ما زال ملقى على الأرض.



