AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب السويس يجرى الكشف الطبي استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2021

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:00 م
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس
Advertisements
معتز الخصوصى

أجرى النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس الكشف الطبي الخاص بالاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 – 2025 ومن المقرر ان تكون اول جلساته فى يناير 2021 .

 

قام النائب بإجراء الكشف الطبى فى مستشفى السويس العام تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سالم مدير المجلس الطبي العام حيث تم الكشف وإجراء التحاليل اللازمة والتى قررتها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.


يذكر أن النائب عبد الحميد كمال خاض خاض انتخابات مجلس 5 مرات حيث دخل جولة الاعادة بانتخابات عام 2005 امام مرشحي الحزب الوطني ولم يوفق ثم دخل الاعادة فى 2010 امام مرشحي الحزب الوطني ونجح باكتساح ودخل جولة الاعادة فى انتخابات 2012 ودخل جولة الاعادة ضد مرشحي الاخوان والنور ولم يوفق بسبب الأساليب التى استخدمتها جماعة الاخوان آنذاك واستطاع النائب النجاح فى المركز الاول بانتخابات 2015 باعلي الاصوات.

 

كان النائب عبد الحميد كمال قدم منذ ايام كشف حساب ووزعه على المواطنين ويتضمن ما قدمه على المستوي التشريعي والرقابي وكشف موثق عن ادائه النيابي صادر من مركز ملعومات الأمانة العامة لمجلس النواب – الادارة المركزية لتسجيل الادوات الرقابية والتشريعية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 فائزا و2 إعادة.. نتيجة مقاعد حزب الشعب الجمهورى بانتخابات مجلس الشيوخ

مستقبل وطن كفرالشيخ يعقد مؤتمرا لدعم مرشحي الحزب فى إعادة الشيوخ.. صور

مستقبل وطن بكفرالشيخ يواصل مؤتمراته قبل إعادة الشيوخ .. صور

مستقبل وطن بالشيخ زايد يدعم مرشحيه بالشيوخ في ندوة بمقر الحزب

غرفة عمليات بالجيزة لمتابعة انتخابات إعادة «الشيوخ».. و«مستقبل وطن» يدعو الأهالي للمشاركة بقوة

52 مرشحا يتنافسون على 16 مقعدا.. مستقبل وطن يشعل سباق إعادة الشيوخ بـ24 منافسا.. والنور يزاحم بـ4 مرشحين

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد جليلة محمود.. ابنتها فنانة شهيرة تعرف عليها

استجابة لما نشره موقع صدى البلد.. نائب وزير التعليم يتواصل مع الطالب ضحية كورونا لحل أزمته

شاهد.. لحظة وصول جثمان عزمي مجاهد إلى مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر

أسطورة أفريقيا في الكرة الطائرة.. 7 معلومات عن عزمي مجاهد بعد وفاته بفيروس كورونا

سعرها 4.5 مليون جنيه.. تهشم سيارة إعلامي ماركة فيراري أثناء تجربتها

المؤبد لـ بديع والبلتاجي وحجازي و9 آخرين في أحداث اقتحام قسم العرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور