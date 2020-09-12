نائب السويس يجرى الكشف الطبي استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2021

أجرى النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس الكشف الطبي الخاص بالاستعداد لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 – 2025 ومن المقرر ان تكون اول جلساته فى يناير 2021 .

قام النائب بإجراء الكشف الطبى فى مستشفى السويس العام تحت إشراف الدكتور عبد المنعم سالم مدير المجلس الطبي العام حيث تم الكشف وإجراء التحاليل اللازمة والتى قررتها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.





يذكر أن النائب عبد الحميد كمال خاض خاض انتخابات مجلس 5 مرات حيث دخل جولة الاعادة بانتخابات عام 2005 امام مرشحي الحزب الوطني ولم يوفق ثم دخل الاعادة فى 2010 امام مرشحي الحزب الوطني ونجح باكتساح ودخل جولة الاعادة فى انتخابات 2012 ودخل جولة الاعادة ضد مرشحي الاخوان والنور ولم يوفق بسبب الأساليب التى استخدمتها جماعة الاخوان آنذاك واستطاع النائب النجاح فى المركز الاول بانتخابات 2015 باعلي الاصوات.

كان النائب عبد الحميد كمال قدم منذ ايام كشف حساب ووزعه على المواطنين ويتضمن ما قدمه على المستوي التشريعي والرقابي وكشف موثق عن ادائه النيابي صادر من مركز ملعومات الأمانة العامة لمجلس النواب – الادارة المركزية لتسجيل الادوات الرقابية والتشريعية.