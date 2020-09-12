إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي بـ فيروس كورونا

أفادت تقارير سعودية، اليوم السبت، بتعرض 5 لاعبين وإداري واحد من صفوف نادي الهلال السعودي للإصابة بفيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق منافسات دورى أبطال آسيا.



وذكرت أن تأكد إصابة 5 لاعبين بصفوف نادى الهلال السعودى، جاء؛ بعد الفحوصات الأولية التي أجراها أعضاء البعثة، عقب وصولهم إلى الدوحة، استعدادا لدوري أبطال آسيا.



وأشارت التقارير الصحفية بالسعودية، إلى أن نتائج المسحة الأولى، أثبتت إيجابية 5 لاعبين بصفوف نادى الهلال السعودى وهم: سعود كريري وسلمان الفرج ومحمد الواكد ومحمد البريك وصالح الشهري وحمد العبدان.



وقالت أن الخمسة لاعبين سوف يقومون بإجراء مسحة فيروس كورونا ثانية تنفيذا لبروتوكول الاتحاد الآسيوي وحال التأكد من إصابتهم سيتم عزلهم إلى حين التعافي من الإصابة.



كما أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانا رسميا أكد فيه إصابة 5 لاعبين وإداري واحد من نادي الهلال السعودي ولاعب من الدحيل القطري بفيروس كورونا مشيرا إلى أنه تم عزل اللاعبين على أن يخضعوا للرعاية الطبية.