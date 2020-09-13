سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك العاملة بالسوق المصرية لليوم الثالث علي التوالي وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-9-2020، منذ الخميس الماضي.
ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، طبقا لما أعلنه جدول أسعار العملات لدي البنك المركزي المصري عند 15.7 جنيه للشراء 15.8 جنيه للبيع.
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وسجل أقلل سعرر لـ الدولار مقابل الجنيه ببنك اتش اس بي سي، نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الولي، الكويت الوطني، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، عودة المصري الخليجي" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنوك " المصري لتنمية الصادرات،مصر، الأهلي، كريدي أجريكول" نحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
بينما بلغ اعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي إذ سجل وقتها 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.