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اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 13-9-2020

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك العاملة بالسوق المصرية لليوم الثالث علي التوالي وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-9-2020، منذ الخميس الماضي.

ووصل  متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، طبقا لما أعلنه جدول أسعار العملات لدي البنك المركزي المصري عند 15.7 جنيه للشراء  15.8 جنيه للبيع.

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وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية، المصرف العربي الولي،  الكويت الوطني، التجاري الدولي، قناة السويس" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، بلوم، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، عودة المصري الخليجي" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك " المصري لتنمية الصادرات،مصر، الأهلي، كريدي أجريكول" نحو 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

بينما بلغ اعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي إذ سجل وقتها 15.75 جنيه للشراء و 15.85 جنيه للبيع.
 


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