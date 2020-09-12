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أخبار البلد

تخليدا لذكراه.. وزيرة التضامن تفتتح فرع الشهيد أحمد المنسي بمقر جمعية رسالة بالدقي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
قامت اليوم وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، بإفتتاح فرع الشهيد أحمد المنسي بأحد مقرات جمعية رسالة للأعمال الخيرية وهو فرع مصدق بالدقي، وذلك بحضور الدكتور شريف عبدالعظيم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يأتي افتتاح المقر تخليدًا لذكري الشهيد قائد معركة البرث . 


وقد أعربت القباج عن سعادتها لتواجدها هذا اليوم في جمعية رسالة حيث ثمنت الدور الذي تقوم به الجمعية في رسالة تتم اليوم ٢٠عامًا من العمل ليس فقط الإنساني ولكن التنموي الأصيل بما يحمله من معنى فقد بدأت كنشاط طلابي وتطوع ووصلت الى٦٠ فرع على مستوى الجمهورية.

كما أكدت ان الجميل ايضًا في هذا اليوم هو تسمية هذا المبنى باسم الشيهد احمد منسي وهو رمز للبطولة حيث تعد البطولة ايضًا في كافة ميادين العمل فكل من يحمل قلم وفأس فهو يجاهد ونحن جميعًا نعمل فداء للوطن  .


ولفتت القباج الى ان العمل التنموي يتطلب العمل بروح الفداء فهذه الروح هي التي تبني الاوطان .


كما اثنت ايضًا على الروح التي شاهدتها بين الشباب في هذا المبنى والعمل التطوعي الذي يقومون به  سواء في خدمة ذوي الاعاقة  وتنمية الشباب ومحو الامية نحن داخل مبنى يحمل كل معاني البناء فنحن لسنا نبني في الحجر ولكننا نبني في البشر .
وأكد الدكتور شريف عبد العظيم، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية، عن مدي فرحته واعتزازه بإطلاق اسم الشهيد احمد منسي علي احد مقرات جمعية رسالة للتعبير عن مدى امتناننا وفخرنا ببطولاته، كما أضاف الدكتور شريف عبد العظيم، ان جمعية رسالة دائمًا تدعم القوات المسلحة في استمرار أعمالها البطولية ضد العناصر الإرهابية، في سبيل رفعة وأمن الوطن وهذا أقل ما يمكننا تقديمه لهم.

كما شدد علي أن الجمعية منذ بدأ إنشائها لم تتوان عن دورها المجتمعي، ودائمًا تكون صاحبة السبق عند دعم البلد سواء شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم حماية للبلد، كما ساهمت جمعية رسالة في حل أزمة كورونا حيث قامت بإطلاق تحدي الخير لاحتواء اثار مكافحة فيروس كورونا على الطبقات الأكثر احتياجا من عمال اليومية والحرف اليدوية التي ستتأثر بشده بانقطاع أعمالها، وقد ساهمت المبادرة في مساعدة مئات الآلاف من الأسر المتضررة.
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