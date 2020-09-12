إبراهيم عمران يكتب: أين استراتيجية التعليم الفني

من الملفات المهمة التي يجب أن تهتم بها الحكومة في الفترة القادمة ملف التعليم الفني الذي تم إهماله عبر سنوات طويلة رغم أنه من أهم ركائز الاقتصاد والتطور وخاصة ونحن نمر في الفترة بظروف اقتصادية تحتاج إلى العمل‏.‏





التعليم الفني لا يوجد له استراتيجية واضحة لتطوير أداء المدارس الفنية والمناهج التي يتم تدريس معظمها نظريا والناحية العملية غير كافية. وكذلك مدرسو التعليم الفني ينقصهم التدريب على طرق التدريس السليم, ومدارس التعليم الفني معظم أجهزتها إما قديمة أو مستهلكة أو معطلة والجديد منها غير مستغل بالشكل الأمثل وقال: هناك عدة محاور لتطوير إدارة التعليم الفني أولا فصله عن التعليم العام على مستوى الوزارة او المديرية أو الإدارة التعليمية.





يجب تشكيل لجان متخصصة لوضع مناهج متطورة للتعليم الفني مرتبطة بالبيئة المحيطة حتى لا يكون المنهج مسئولا عن تخرج طلاب غير مطلوبين في سوق العمل.





مع الوضع في الاعتبار بضرورة عقد بروتوكولات مع المصانع والشركات الكبري لتدريب الطلاب لديهم نظير عملهم بمكافآت مرضية لهم ومشجعة على الالتحاق بالتعليم الفني, توفير فرص عمل لخريجي المدارس الفنية.





مع التأكيد على تخصيص نسبة من ميزانية التعليم عامة للتعليم الفني لا تقل عن60% للصرف على الأبحاث العلمية والفنية المتخصصة بتطوير العمل في التعليم الفني وضع امتحاناته.





التعليم الفني يعتبر قاطرة التنمية لأنه من أهم أركان التعليم خاصة في المجتمعات المتحضرة المشهورة بالصناعات التقليدية. الخفيفة والثقيلة والصناعات الحديثة التي تعتمد على التقنيات الحديثة في عالمنا الحالي. و من المؤكد ان التعليم الفني يجب تطويره وتغيير المنظومة بالكامل وخاصة بعد اهتمام الرئيس مرارا و تكرارا للتركيز على تعزيز دور التعليم الفني في الفترة المقبلة لأنه من أهم قاطرات التنمية لمصر في الوقت الحالي والمستقبل.





يجب توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل التعليم الفني من الميزانية العامة للدولة، ومشاركة رجال الأعمال وبعض المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية مع استمرارية الشركات والهيئات بالتزاماتها في مجال التعاون مع قطاع التعليم الفني بنظام التعليم والتدريب المزدوج، مع رسم خطة تطوير جيدة.





الإنفاق على التعليم لم يعد إنفاق استهلاكي، بل اصبح شكلا من أشكال الاستثمار في رأس المال البشري من خلال كفاءة وتحسين نوعية الموارد البشرية في المجتمع بهدف تحقيق النمو الاقتصادي.وزيادة عدد‎ المدارس الفنية وفصول التدريب للمدارس الصناعية والزراعية والتجارية مع بناء المدارس بجوار المصانع كدولة الصين، مع الاهتمام بدراسة المواد العملية بجانب المواد النظرية لتخريج كوادر يشاركوا في بناء التنمية الاقتصادية من خلال دراستهم الزراعية والصناعية والتجارية.





التعليم الفني يعطي المهارات اللازمة لأداء العمل في الورش والمصانع، وذلك لاكتساب خبرات تدريبية في مجالات مختلفة والبعد عن التعليم التقليدي الذي يعتمد على الحفظ والتلقين وليس الفهم مع الاهتمام بالتعليم التكنولوجي من أجل خلق مجتمع صناعي متطور يساعد الطلاب على الإبداع والتطوير.





التعليم الفني يمكن أن يعول عليه لدعم مسيرة التنمية والتوظيف الأمثل للقدرات البشرية في أي مجتمع، إذا ما حسن توجيهه و تخطيطه وهو ما لم يتوفر حتى الآن في الدولة المصرية.





يجب عمل حملات التوعية و التثقيف والتوعية لتغيير النظرة النمطية المجتمعية للتعليم الفني لأننا في حاجة إلى ثقافة مجتمعية جديدة بالإضافة إلى مزيد من الوقت لاكتساب تلك الثقافة.