بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بمركز إدكو بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، نتيجة وقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل قريه منشيه الامل التابعة لمركز إدكو.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل قرية منشية الأمل، أسفر عنه إصابة ٦ أشخاص وتم نقلهم لمستشفي إدكو العام لتلقي العلاج اللازم.

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والمصابون هم: " سحر معزوز محمد ٤٥ سنة، سهام علي علي عبد المقصود ٥٥ سنة، أحمد علي عبد المقصود ٤٠ سنة، ابراهيم علي عبد المقصود ٣٨ سنة، بهاء احمد نور الدين ١٩ سنة، دعاء عبود عبد الجواد ١٤" .

وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.