وزيرة الصحة تعلن بدء تجربة لقاح كورونا في مصر.. ونواب: خطوة جيدة من الحكومة ومؤشر قوى للقضاء على الفيروس بتوفير مصل مناسب لمواجهته

صحة البرلمان:

نتوقع نجاح تجربة لقاح كورونا في مصر





برلمانى:

المصل أقوى من العلاج للقضاء على كورونا





نائب:

استمرار تجربة وزارة الصحة للقاحات كورونا يهدف للقضاء على الفيروس









قال عدد من النواب إن إعلان وزيرة الصحة عن تجربة لقاح فيروس كورونا فى مصر ، يعتبر مؤشرا قويا لعلاج فيروس كورونا ، كما أشاروا إلى أن هذه التجربة خطوة جيدة تصب فى إطار جهود الحكومة، خاصة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا ، فى إطار متابعة مصر لأحدث الإكتشافات الطبية، خاصة أن مصر لها باع طويل فى مواجهة كورونا ، كما طالبوا بسر عة التوصل إلى نتائج فى لقاح فيروس كورونا ، وان يكون فعال بشكل كبير على الإنسان ، ويأتى بنتائج جيدة.









قال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان إن إعلان وزيرة الصحة عن تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين يعتبر إجراء طبى، خاصة أن يتم تجربته على الحيوانات قبل الإنسان.





واعتبر المشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان هذه التجربة خطوة جيدة تصب فى إطار جهود الحكومة، خاصة وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا ، فى إطار متابعة مصر لأحدث الإكتشافات الطبية، خاصة أن مصر لها باع طويل فى مواجهة كورونا.





وأكد أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان أنه طالما أثبت لقاح كورونا فاعليته على الحيوانات من خلال إجراء التجارب السريرية عليه، فإننا نتوقع أن يكون له فاعلية على الإنسان.





وقال النائب عصام القاضى ، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن كل التجارب التى تقوم بها مصر لتوفير لقاح لفيروس كورونا مهمة جدا ، ونحتاج إليها بشكل كبير.





وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المصل أقوى من العلاج بكثير ويستطيع ان يقضى على الفيروس ، مؤكدا ان مصر سبق وان اكتشفت مصل للإنفلونزا.





وطالب وكيل لجنة الصحة بالبرلمان بسرعة التوصل إلى نتائج فى لقاح فيروس كورونا ، وان يكون فعال بشكل كبير على الإنسان ، ويأتى بنتائج جيدة.





وقال النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن إعلان وزيرة الصحة عن تجربة لقاح فيروس كورونا فى مصر ، يعتبر مؤشرا قويا لعلاج فيروس كورونا.



وأضاف حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : فيروس كورونا أصبح يهدد حياة البشر واقتصاد الدول ، مشيرا إلى أن استمرار تجربة لقاحات أمر إيجابى بهدف القضاء على فيروس كورونا المميت.



وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أنه طالما لا يوجد مصل أو دواء لعلاج فيروس كورونا ، فأن هذا الفيروس سيظل متواجدا بشكل قوى ومخيف.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أنه بداية من اليوم السبت سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين تم إثبات فاعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحا دخلت في التجارب السريرية و 7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.





وأوضحت الدكتورة هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة القاهرة والناس، أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة وأنها تعطى مناعة ويتم تجربته على عدد اكثر من المتطوعين.









وتابعت: "بالنسبة للـ 7 لقاحات التي وصلت للمرحلة الثالثة اشتغلنا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدا في جنيف حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وبكرة هنبدأ ندشن المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".









وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه بدءا من اليوم السبت سيدعون المتطوعين حتى يجروا عليهم اختبارات نوعين من اللقاحات، مضيفة: "دول لقاحين تبع شركة صينية بتعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال ومن الشركات الرائدة فى مجال اللقاحات".









واكملت: "شكلنا مجموعة عمل قومي من وزارة الصحة والخدمات الطبية فى القوات المسلحة ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الاكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة.