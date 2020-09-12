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أخبار العالم

مئات العاملين بالقطاع الصحي في بريطانيا يتظاهرون للمطالبة بتحسين أجورهم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 06:59 م
مظاهرات العاملين
مظاهرات العاملين بالقطاع الصحي في بريطانيا
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قسم الخارجي
يتظاهر المئات من العاملين بهيئة الخدمات الصحية البريطانية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة رواتب موظفى القطاع الطبى بالمملكة المتحدة.


ووفقاَ لصحيفة "ديلى ميل "البريطانية فإن المظاهرات بدأت بمسيرة إلى ميدان ترافالجار بالعاصمة لندن ثم الوقوف دقيقتي حداد على أرواح 640 شخصًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لقوا حتفهم خلال مواجهة فيروس كورونا.

وتأتي الاحتجاجات بعد استبعاد طاقم التمريض من زيادة رواتب 900 ألف موظف بالقطاع العام التى أعلنت عنها  الحكومة فى يوليو الماضى، حيث لا تنطبق زيادة الأجور على الأطباء والتمريض بموجب تعاقد لمدة أربع سنوات.

وقالت الدكتورة آليا بات أخصائى العلاج النفسى بهيئة الخدمات الصحية البريطانية إن "الحكومة ليس لديها أدنى فكرة عما تفعله الأطقم الطبية وهذا مخيف جداَ". 

وأضافت أن "الأطباء أنقذو حياة رئيس الوزراء بوريس جونسون أثناء إصابتة بفيروس كورونا وماذا يجب علينا القيام به أكثر من ذلك للحصول على المرتب المناسب؟".

وأثناء الاحتجاجات بدأ المتظاهرون يهتفون فى شوارع لندن "بوريس جونسون اسمعنا، ادفع لنا الرواتب بشكل صحيح".

وطالب المحتجون بزيادة في الأجور بنسبة 15٪ أو الحصول على 3000 جنيه إسترليني.

وقال كولينزو جاريت المسؤول الوطني للصحة إن "المئات من موظفي الرعاية الصحية فقدو حياتهم في المعركة المستمرة ضد فيروس كورونا ونقدر جميعا جهود هيئة الخدمات الصحية البريطانية".
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