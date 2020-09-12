صفحات مدفوعة الأجر.. بلاغ للنائب العام ضد مروجي الفتنة الكروية على السوشيال ميديا

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد صفحات تروج للتعصب الكروي وتحرض الجماهير علي الشغب واصفا هذه الظاهره (بالدعاره الكرويه)، حيث يتم ذلك لقاء اجر مدفوع او حبا في الشهره.





وبدا ايمن محفوظ المحامي بلاغه بالتدليل علي انتشار وظيفه تسمي يوتيوبر التعصب الكروي وهو شخص يصنع فيديوهات وينشرها بقصد ازكاء نار التعصب لفريقه وسب واهانه النادى المنافس وتحريض الجماهير علي الشغب ضد الفريق المنافس وبعد ان كانت محاولات فرديه انتشرت لتشمل الكثير من مروجي الفتنه الكرويه و اصبحت وظيفه يستاجر صاحبها لمن يدفع ويكون سباب وتحقير النادي المنافس حسب الطلب.





واضاف محفوظ ان هذه الافعال قد تصل بالقطاع الرياضي الي كارثه في ظل استمرار بث الكراهيه بين الجماهير. وان تلك الافعال لا تقل خطوره عن جرائم فتيات التيك توك بل قد تكون اشد واكثر ضررا بمراحل





واستطرد محفوظ ان تلك الافعال تمثل جرائم اساءه اسعمال الانترنت وانشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمه كما يشكل جرائم عده طبقا للقانون الرياضه بالمواد (84)،(85)،(92) من قانون الرياضة بمعاقبه المحرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو تعطيل نشاط رياضي ولو لم تتحقق اي نتيجه للتحريض، وكذلك السب والقذف او الترويع والحض علي الكراهيه والتميز العنصري بين الجماهير بعقوبه الحبس والغرامه.





واختتم محفوظ بلاغه بمطالبه وحده الرصد بمكتب النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونيه نحو رصد نشاط يوتيوبر الفتنه الكرويه وهم كثيرين و ملاحقتهم قضائيا لخطوره افعالهم التي قد تنذر بكارثه وهم اخطرمن فتيات التيك توك.



