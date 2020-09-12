AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

صفحات مدفوعة الأجر.. بلاغ للنائب العام ضد مروجي الفتنة الكروية على السوشيال ميديا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:07 م
التعصب الكروى
التعصب الكروى
Advertisements
اسلام مقلد
قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد صفحات تروج للتعصب الكروي وتحرض الجماهير علي الشغب واصفا هذه الظاهره (بالدعاره الكرويه)، حيث يتم ذلك لقاء اجر مدفوع او حبا في الشهره.

وبدا ايمن محفوظ المحامي  بلاغه بالتدليل علي انتشار وظيفه تسمي  يوتيوبر التعصب الكروي وهو شخص يصنع فيديوهات وينشرها بقصد ازكاء نار التعصب لفريقه وسب واهانه النادى المنافس وتحريض الجماهير علي الشغب ضد الفريق المنافس وبعد ان كانت محاولات فرديه انتشرت لتشمل الكثير من مروجي الفتنه الكرويه و اصبحت وظيفه يستاجر صاحبها لمن يدفع ويكون سباب وتحقير النادي المنافس حسب الطلب. 

واضاف محفوظ ان هذه الافعال قد تصل بالقطاع الرياضي الي كارثه في ظل استمرار بث الكراهيه بين الجماهير. وان تلك الافعال لا تقل خطوره عن جرائم فتيات التيك توك بل قد تكون اشد واكثر ضررا بمراحل 

واستطرد محفوظ  ان تلك الافعال تمثل جرائم اساءه اسعمال الانترنت وانشاء حساب لتسهيل ارتكاب جريمه كما يشكل جرائم عده طبقا للقانون الرياضه بالمواد (84)،(85)،(92) من قانون الرياضة  بمعاقبه المحرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو تعطيل نشاط رياضي ولو لم تتحقق اي نتيجه للتحريض، وكذلك السب والقذف او الترويع والحض علي الكراهيه والتميز العنصري بين الجماهير  بعقوبه الحبس والغرامه.

واختتم محفوظ بلاغه بمطالبه وحده الرصد بمكتب النائب العام باتخاذ الاجراءات القانونيه نحو رصد نشاط يوتيوبر الفتنه الكرويه وهم كثيرين و ملاحقتهم قضائيا  لخطوره افعالهم  التي قد تنذر بكارثه وهم اخطرمن فتيات التيك توك.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبد العال: الإعلام الرياضي فشل في كل شيء إلا زيادة التعصب

مبادرة لنبذ التعصب.. نجوم الكرة المصرية يضعون روشتة حل الأزمة

رانيا محمود ياسين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعات وفاة والدها

موجز السوشيال ميديا.. رانيا محمود ياسين تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعات وفاة والدها.. ومي نور الشريف تحيي الذكرى الخامسة لوفاة والدها

معا في سلة واحدة.. بلاغ يتهم إسرائيل وحزب الله بتفجيرات بيروت

بلاغ يتهم الممثل الهارب هشام عبدالله بالتحريض على مصر وتلقى تمويلات مشبوهة

ترشيحاتنا

الإصابة تبعد نجم الزمالك عن موقعة الإنتاج الحربي غدا

جبروت زوجة أب| متصل لـ راندا فكرى: مراتي عاوزة ترمي بناتي في الشارع أو ملجأ

الصحة السعودية تزف بشري سارة لمصابي كورونا في المملكة

حماية المستهلك يحيل 26 معرضا للسيارات للنيابة | لهذه الأسباب

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور

عبد الله جمعة يغيب عن الزمالك أمام الإنتاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة

التبرج عادة الرجال.. تقاليد داخل قبلية ودابي الأفريقية لا مثيل لها فى العالم.. صور