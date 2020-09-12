AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كينج المسرح.. طاهر أبو ليلة يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:08 م
اشرف عبد الباقي وطاهر
اشرف عبد الباقي وطاهر ابوليلة
Advertisements
محمد بدران

هنأ الفنان طاهر ابو ليله، النجم أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر طاهر ابو ليله، صورته مع أشرف عبدالباقي، معلقًا "عيد ميلاد كينج المسرح # اشرف عبد الباقي#❤❤❤"


ويعد الفنان اشرف عبد الباقي واحدا من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ ٥٦.


تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.

قدم اشرف عبد الباقي ١٠ مواسم من مسلسل ست كوم الشهير راجل وست ستات

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باركولي يا حضور.. طاهر أبو ليلة يرزق بابنته جميلة

بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم.. غدًا بدء عرض فيلم الغسالة في دور السينما

خروج عن النص.. أشرف عبد الباقي ينشر مشهدا كوميديا مع حمدى الميرغني.. شاهد

أشرف عبد الباقي في عيد ميلاده .. عمره الحقيقي وبدايته الفنية

ويزو تهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده.. كل سنة وانت طيب يا قائد

علي ربيع يهنئ أشرف عبدالباقي بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا أستاذ

ترشيحاتنا

كان من أشرس المدافعين عن قضايا وطنه| فجر السعيد تنعى عزمي مجاهد

رئيس الوزراء: 50 جنيها فقط قيمة متر التصالح في مخالفات البناء في الريف المصري

محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي غير مسبوق أمام ليدز يونايتد

أول تعليق من أمير عزمي عقب وفاة والده صباح اليوم بـ فيروس كورونا

شاهد.. رجل يحاول خطف طفلة من أمها داخل مطعم في وضَح النهار

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة