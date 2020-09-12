كينج المسرح.. طاهر أبو ليلة يهنئ أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده

ونشر طاهر ابو ليله، صورته مع أشرف عبدالباقي، معلقًا "عيد ميلاد كينج المسرح # اشرف عبد الباقي

هنأ الفنان طاهر ابو ليله، النجم أشرف عبدالباقي، بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ويعد الفنان اشرف عبد الباقي واحدا من اهم نجوم كوميديا في مصر والوطن العربي حيث يصادف اليوم عيد ميلاده الـ ٥٦.



تخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثل في حوالي 80 مسرحية بين عامي 1979 و1984.

قدم اشرف عبد الباقي ١٠ مواسم من مسلسل ست كوم الشهير راجل وست ستات

