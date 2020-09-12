AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جمعية فلكية: سماء مكة تشهد ظاهرة نادرة خلال أيام

السبت 12/سبتمبر/2020 - 07:13 م
سماء مكة المكرمة
سماء مكة المكرمة
Advertisements
محمود نوفل
كشفت الجمعية الفلكية في جدة، أن سماء الوطن العربي ستشهد أكثر من ظاهرة فلكية مرتبطة بالقمر خلال أيام، الأولى لها علاقة بكوكب الزهرة، والثانية بمكة المكرمة.

وأوضحت الجمعية عبر صفحتها الرسمية علي "فيسبوك"، أنه "سيتم بسماء الوطن العربي قبل شروق شمس الاثنين 14 من سبتمبر 2020 ببضع ساعات، رصد وقوع هلال قمر نهاية الشهر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة رمز الحب والجمال بالأفق الشرقي، في ظاهرة رائعة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة".

وقالت الجمعية السعودية أنه يمكن رصد نجوم الجوزاء ونجوم لامعة مثل الشعرى والعيوق والدبران، إضافة لكوكب المريخ الساطع بلونه البرتقالي باتجاه الأفق الغربي".

وأضافت: "يقع كل من القمر والزهرة في ترتيب ثاني وثالث ألمع الأجسام على التوالي بعد الشمس في قبة السماء لذلك يمكن رؤيتهما مع بداية ضوء الصباح في منظر جميل".

وأفادت أن مكة المكرمة ستشهد بعد ساعات من شروق الشمس التعامد الرابع للقمر على الكعبة المشرفة لعام 2020، حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها (التعامد) عند الساعة التاسعة و 33 دقيقة صباحا، وسيكون القمر على ارتفاع 89.58.40 درجة، وقرصه سيضاء بنسبة 13.7 % بنور الشمس".

ويُشار الي ان هذه الظاهرة تستخدم في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى اتجاه مكة المكرمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حدث مهم في الحرم المكي غدا .. ظاهرة تحدث مرتين خلال العام

10 معلومات عن ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة غدا

ظاهرة فلكية مبهرة تضيء سماء مصر.. تفاصيل

بعد غد.. القمر يتعامد على الكعبة المشرفة ويقترن مع كوكب "الزهرة"

ترشيحاتنا

فاروق جعفر أهلاوي وأنوي الترشح لرئاسة الزمالك.. أبرز 5 تصريحات لـ عزمي مجاهد قبل وفاته

رئيس الوزراء: «5 حيتان» دفعوا مليار جنيه للتصالح في مخالفات البناء

شاهد.. شاحنة ضخمة تسحق 11 سيارة لفشل سائقها في إبطاء السرعة

بـ سكارف على الوسط..هنا الزاهد تثير الجدل بالفسفورى

فرعون السينما.. وفاة الفنان عبد الرازق الشيمي أشهر كومبارس في مصر

شاهد.. لحظة وصول جثمان عزمي مجاهد إلى مقابر العائلة بـ 6 أكتوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تطل بالمايوه وبدون مكياج في أحدث ظهور

بملابس صيفية .. سهر الصايغ تبهر متابعيها من البلكونة

شعبي الحبيب.. سمية الخشاب بإطلالة أنيقة في السيارة