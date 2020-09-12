الكشكي: نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان مبني عليها منذ 2011

قال جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن حديث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم كان فيه رسائل عميقة وقوية هدفها فى المقام الاول طمأنة المجتمع وطمأنة المواطن والتأكيد أن أجهزة الدولة تنحاز بشكل واضح لمصلحة المواطن.





وأضاف جمال الكشكي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، ان سعر المتر فى التصالح لمخالفات البناء فى القرى أصبح 50 جنيها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وتابع رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي أن منذ عام 2011 حتي الان مصر فقدت 90 ألف فدان زراعي من أجود وأخصب الأراضي الزراعية على مستوى العالم.





وأوضح جمال الكشكي أن البناء غير المخطط يمثل 50 % من الكتلة السكنية ، مشيرا إلى أن هناك 5000 حالة سكنية ظهرت خلال الـ 5 سنوات الماضية تحتاج الى خدمات.





وأشار إلى أننا نحتاج إلى 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان تم البناء عليهم، موضحا ان تكلفة الفدان الواحد حتى يتم إعادته زراعيا كما كان من 150 ألف حتي 200 ألف جنيه كما قال رئيس الوزراء اليوم.