AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اليوم.. نقابة المحامين تعقد جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بالوجه القبلي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تعقد النقابة العامة للمحامين اليوم الأحد، الموافق 13 سبتمبر الجاري، جلسة حلف اليمين القانونية لمحاميي الوجه القبلي ،وذلك فى  تمام العاشرة صباحًا، في قاعة اتحاد عمال مصر.

ونبهت النقابة، منذ عودة عقد جلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، في يوليو الماضي، أن الحضور قاصر على المحامين والمحاميات فقط، وغير مسموح بحضور أي مرافق لقاعة الجلسة، إضافة لضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، والبدلة الكاملة للمحامين.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، قرر خلال اجتماعه الأخير تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد. 

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.
Advertisements

ترشيحاتنا

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

المقاصة يوافق على بيع محمد إبراهيم لـ الأهلي بشرط

بعد إصابة ابنه بالسرطان| فنان شهير يعلن تعرّض زوجته لنفس المرض

تصريحات النجوم +18.. فنانة طلبت مشاهد حميمية.. لفظ خارج من بدرية طلبة.. شيرين عبد الوهاب تتحدث عن التحرش

الجوازات السعودية تصدر بياناً هاماً

سيدة القطار: حضرت حفل تكريم الجندي عبد الله بحضور وزير الدفاع

AdvertisementS

بالمستندات.. هاني حتحوت يكشف القيمة الحقيقية لانتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

بعد تقديم الدعم له.. مؤمن زكريا يرد على محمد صلاح

سقطت من شرفته عارية| تعرف على قصة سميرة مليان "النقطة السوداء" في حياة بليغ حمدي

إزالة ورم سرطاني من الجسد.. نشأت الديهي يعلن خطوة لابد منها

إزالة الزوايا للمنفعة العامة.. وزير الأوقاف: نعرف الأئمة المتشددين من السوشيال ميديا

خاص.. الأهلي يحسم الصفقة الثانية قبل الموسم الجديد ببند محمد محمود

انفراد| آخر النهار يعرض صورة حصرية تجمع الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان..شاهد

حال خسارة الاتحاد.. اللائحة تمنع الأهلي من التتويج بدرع الدوري الـ42

والدة جندي قطار المنصورة باكية على الهواء: وزير الدفاع كلمني وطمني على عبد الله

الوضع مطمئن بحذر.. مستشار الرئيس للصحة: عقد مؤتمر في أكتوبر لشرح تجربة مصر مع كورونا

الملك المصري لا يرحم.. لماذا أخرج محمد صلاح لسانه للإنجليز

جه يكحلها عماها.. الخائن الهارب محمد علي يعترف بالتمويل الضخم لأذرع القنوات الإرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفواه وأرانب بريطانيا| أكبر عائلة إنجليزية تستقبل الطفل الـ27.. صور

اختاري أفضل ملابس السباحة المناسبة لجسمك .. صور

أعراض جانبية خطيرة لـ لقاح أكسفورد.. ورد فعل غريب من الجامعة