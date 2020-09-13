الحلم أصبح حقيقة.. الرئيس ينقذ أهالي عشش محفوظ بالمنيا ويحولها إلى كمبوند راقي

جاء برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلم القضاء على العشوائيات بالمنيا وتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان المناطق العشوائية طوق نجاة لسكان تلك المناطق التي عانت لعقود من الفقر والعشوائية واستغلال فقرهم من قبل الجماعات الإرهابية





وتحولت العشوائيات والعشش الموجودة بحي أبو هلال بمدينة المنيا- أكثر الأحياء كثافة سكنيه- إلى كمبوند متكامل بجميع الخدمات الراقية والحياة ، وأصبحت العشش عبارة عن شقق فاخرة آدمية لسكان كل غرفة.





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يقول على صبري أحد سكان روضة محفوظ كانت منطقه عشوائيه وكانت البيوت متجاورة لا يفصل بينهم سوي أزقة ضيقة لا تضمن خصوصية أي مواطن ولا تحافظ على استقلاليته في منافع مشتركة وفي بعض العشش كانت تعاني من طفح مستمر في المجاري التي حولت المكان لمستنقع تتراكم عليه جيوش من الناموس والذباب.





واضاف عندما علمنا أن المكان سيتم تطويره قلنا أنها وعود ولا يحدث أي جديد حتي تحقق الحلم إلى حقيقية على أرض الواقع وانتقلنا الي العيش في عمارات فاخرة تضمن أدمية كل مواطن ، اليوم نستطيع أن نغلق باب شقتنا وننام في أمان دون قلق.





وتصف هاله سعد أحد سكان روضة محفوظ المكان بعد تطويره أصبح مثل العمارات الموجودة في المناطق الراقية فأولادنا شافوا الدنيا الآن يجدون أماكن وشوارع نظيفة يلعبون بها فكانت سابقا الشوارع ضيقة، وكانوا لا يستطعيون اللعب أو السير في الشارع، أما الآن الشوارع واسعة ومخططة ، وتوجد مساحات للعب فكل شئ مخطط والرئيس السيسي حقا أنقذ سكان العشوائيات ليروا النور والحياة الكريمة.

وتحدثت زينب صلاح من سكان روضة محفوظ عن التغيير الذي شعروا به سكان الروضة عقب عودتهم للحياة بالمنطقة عقب تطويرها قائلة أن البعض كان يسكن في مساحة 16 مترا، والآن يمتلك شقة كاملة عبارة عن غرفتين وصالة مطبخ وحمام كانت هناك 3 أسر يعيشون في بيت واحد مساحته لا تتعدي الأربعين متر يستخدمون دورة مياه واحدة أسفل السلم حتي أن البعض تخوف في البداية بأن يتم تسكين عائلات كبيرة لها أبنائها المتزوجين في شقة واحدة ولكن تم توفير شقق للجميع ، فمن كان له عقار صغير مكون من 3 أدوار امتلك 3 شقق، ومن كان له غرفة واحد حصل على شقة كاملة.





المهندس نيازي مصطفى، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمنيا، قال أن الحكومة بدأت في مشروع تطوير عشش محفوظ من سنة 2014 وانتهت في سنة 2017 وتم تغير اسمها من عشش محفوظ إلى روضة محفوظ وتم تنفيذه علي 3 مراحل ، موضحا أنه تم تسليم 814 وحدة سكنية للأسر بإجمالي 35 عمارة كامل الخدمات والمرافق ووحدات تجارية وتوطين أهالي المنطقة ، وتسليم باقي الوحدات المتاحة لبعض سكان منطقة العمال المجاورة والتي تم تطويرها





وأضاف، أن خطة مشروع التطوير كانت تتضمن في البداية بناء 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضى تجاري و٥ أدوار علوية سكنية، ويتضمن المشروع 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية ولكن تم الاستفادة من المساحات المتاحة وبناء 35 عمارة سكنية استغل 10 عمارات منهم في تسكين سكان مدينة العمال.





واستكملت المحافظة مشروع تطوير العشوائيات بمشروع تطوير مدينة العمال وهو أحد مشروعات تطوير المناطق العشوائية بمحافظة المنيا بعد تطوير منطقة "عشش محفوظ" بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ، وتضمنت اعمال تطوير المنطقة والتي يتم وضع اللمسات الأخيرة قبل تسليمها إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة بتكلفة تقديرية تصل إلى 77 مليون جنيه وبإجمالي 218 وحدة سكنية، و 44 محلا تجاريا بعد إزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة. والتي تمثل خطرًا علي حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة أدمية وصالحة للعيش بها ومنطقة التطوير تقع علي مساحة 404 أفدنة. وكانت تحتوي علي 18 مبني عبارة عن 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ــ 7 عمارات أهالي بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلي 1389 نسمة.







